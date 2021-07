Charlo unifie les titres des super-welters

Le combattant américain Jermell charlo unifié le quatre titres super-welters après vaincre l’Argentin en 12 rounds par décision partagée Brian Brown, dans un résultat qui semblait clairement profiter à ce dernier.

Charlo a mis ses trois titres en jeu endossés par lui World Boxing Council (WBC), Association mondiale (WBA) et Fédération internationale (IBF), tandis que Castaño exposait la couronne du Organisation mondiale (OMB) au combat qui s’est déroulé au “AT&T Center” de San Antonio (Texas).

Les juges ont donné des notes de 114-114, tandis qu’un autre a marqué 114-113 pour Castaño, et un troisième juge a rendu compte de 117-111 en faveur de Charlo.

Avec sa victoire, Charlo entre dans les livres d’histoire de la boxe mondiale, en rejoignant Josh Taylor, Teófimo López, Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford et Oleksandr Usyk comme les seuls combattants avec les quatre titres mondiaux unifiés en leur possession.

Bien que le résultat ait suscité la controverse, puisque l’Argentin était le boxeur qui a proposé le combat, qui se battait toujours en avant et en attaque, dominant cinq des six premiers rounds et trois des six derniers.

Charlie a blessé Castaño avec une lourde punition aux deuxième et dixième rounds. Cependant, il n’avait pas la compétence pour conclure le combat à ce moment-là car il n’avait pas les ressources pour le faire ni ne pouvait placer le but décisif contre un adversaire qui a encore fait preuve d’une grande classe et malgré la décision controversée des juges il a quand même ne connaît pas la défaite.

Au troisième tour, l’un des plus intenses, Castaño a blessé Charlo, qui était sur le point de tomber sur la toile, mais a été arrêté par une corde dans le ring.

Charlo (34-1) battement Jeison Rosario décembre dernier et châtain (17-0-1) à Patrick Teixeira, en février, pour être crédité de la ceinture WBO.