Charlo vs Castaño: horaire, TV, panneau d’affichage et où regarder

Jusqu’à présent, seuls neuf boxeurs (des deux sexes) ont réussi à unifier une catégorie à l’ère des quatre corps mondiaux. Ce samedi Jermell Charlo ou Brian Castaño seront les dixièmes.

Heure et date: Quand est le Jermell Charlo contre Brian Castaño?

La boxe s’arrête. Lorsqu’une catégorie est unifiée, tous les yeux sont rivés sur cet anneau et cela se reproduira. Charlo arrive en favori, mais Castaño a montré qu’il ne connaît pas le mot “se rendre” et cherchera à donner la cloche. La carte principale de la soirée Charlo vs Castaño sera jouée ce samedi 17 juillet au AT&T Center de San Antonio (Texas) à partir de 20h00 (heure locale).

États Unis: 21 h HE / 18 h

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Jemell Charlo contre Brian Castaño ?

Afficher l’heure C’est la chaîne de télévision chargée de produire le signal et de le vendre au reste des pays. Showtime se chargera de proposer la soirée aux Etats-Unis. Dans toute l’Amérique latine, il sera possible de suivre ESPN. Pendant ce temps, en Espagne, il peut être suivi par PPV (9,99 $) en Fite LA TÉLÉ.

Carte Jermell Charlo vs Brian Castaño: WBC, WBA, IBF et WBO des super poids welters

Carte stellaire de Jermell Charlo contre Brian Castaño Jermell Charlo contre Brian Castaño : Mondes WBC, WBA, IBF et WBO des super-welters.Rolando Romero contre Anthony Yigti : Coupe du monde WBA légère intérimaire.Amilcar Vidal contre Emmanuel Aleem : 10 tours au poids moyen.Carte préliminaire de Jermell Charlo contre Brian Castaño Bakhram Murtazaliev contre Khiary Grey : 8 tours au super poids welter.Pablo Rubio Jr. contre Eric Manriquez : 6 tours au poids plume.Amed Medina contre Reginald Hinson : 4 tours au poids plume.Roberto Zavala Jr. contre Levi James West : 4 tours chez les poids lourds.Xavier Nuñez contre David Alfaro : 4 tours au poids plume.