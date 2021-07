Charlo vs Castao : égalité controversée entre l’Argentin Brian Castao et Jermell Charlo

Lien controversé entre Castao et Charlo à San Antonio. @ShowtimeBoxing

L’Argentin Brian Castao a donné la surprise à San Antonio, en tenant la distance contre Jermell Charlo dans le litige pour le titre unifié superwlter, mais les cartes lues cravate et Houston conserve leurs ceintures et il n’y a pas eu d’unification à 154 livres.

Steve Weisfeld noté 114-113 pour Brian Castao, tandis que le Portoricain Nelson Vazquez a donné 117-111 Charlo et un match nul 114-114 sur la carte de Tim Cheatham, bien que l’Argentin soit clair qu’il a gagné.

“J’ai clairement gagné le combat”, a-t-il déclaré lors d’une interview sur le ring. “J’espère qu’il y aura une revanche. C’est un grand combattant et Je veux me venger”.

Et c'est un tirage au sort par décision partagée…

Charlo a dominé les deux premiers tours, mais l’Argentin a fait le premier gros dégâts avec un grand crochet gaucher en fin de troisième ça a changé le combat.

Là a commencé la domination de l’Argentine et Charlo, sachant que le combat lui échappait, a tout fait et a secoué Castao au cours des trois derniers tours, gagnant sur les tableaux de bord des trois juges, pour sauver l’égalité.. Celui de Houston conserve ses ceintures IBF, WBA et WBC, l’Argentin conservant le titre WBO, bien que la polémique soit là, notamment le 117-111 pour l’Américain.

Les statistiques de Compubox étaient meilleures pour l’Argentin, puisqu’il a connecté beaucoup plus de coups puissants, à la fois en pourcentage (41% contre 40%) et au total (164-98), en plus de dominer le total des coups aussi dans les deux catégories (28% -30% et 151-173) .