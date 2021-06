Charlo vs Montiel: Jermall Charlo conserve la couronne contre Juan Macas Montiel et pointe vers Golovkin

in

Jermall Charlo bat Juan Macas Montiel et conserve avec succès le titre WBC des poids moyens. Afficher l’heure

Jermall charlo Il a dominé Juan Macas Montiel d’une grande manière et il a évité toute surprise ce samedi à Houston pour conserver sa couronne WBC des poids moyens. Avec une grande domination, l’Américain s’est imposé à l’unanimité sur les cartes 120-108, 119-109 et 118-09 au Toyota Center.

Le Mexicain a résisté au coup de poing de Charlo dans les moments les plus difficiles du combat. Et même s’il semblait que Jermall avait fini par l’envoyer sur la toile, Juan Macas a contre-attaqué pour forcer la définition sur les tableaux de bord et l’a même coupé au huitième tour.

@FutureOfBoxing décroche quelques gros coups au tour 5 #CharloMontielpic.twitter.com/VFfSOkdPDm ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 20 juin 2021

Les meilleurs moments de Montiel ont été vus lorsqu’il a tenté de répondre avec des crochets du gauche sur le champion. Cependant, grâce à la gestion des distances et aux séries de combinaisons dans les premiers tours, ils étaient assez solides conquérir les juges.

Finalement, lors de l’assaut final, Charlo réussit à contenir le puits mexicain et avec une excellente tenue de garde, il a frappé le visage de Macas avec deux bonnes mains. Malgré la punition reçue à la fin du combat, Jermall était encore plus solide et avec suffisamment d’avantage il a évité la perte de sa couronne.

De cette manière, Jermall a atteint 32 victoires professionnellement dans sa quatrième défense et lorgne déjà Gennady Golovkin. Bien que d’autres préféreraient le combat contre Andrade.