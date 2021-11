Charlotte Bevan, élève de huitième année de Californie, récompensée par le « Young Patriot Award »

Charlotte Bevan a reçu le prix Young Patriot de Fox Nation lors des Patriot Awards de mercredi à Hollywood, en Floride.

Charlotte est une élève de huitième année de Sonoma, en Californie, qui a écrit un essai primé répondant à la question « Qu’est-ce que le patriotisme signifie pour vous ? »

Bevan a lu son essai, intitulé « Flying our Flag High », aux Patriot Awards.

« Je suis tellement honorée de lire cet essai », a déclaré Bevan avant de commencer, remerciant les vétérans des guerres étrangères et son ami, Will.

L’essai de Bevan parlait de sa fierté d’être américaine et d’avoir la chance de changer le monde et de « faire une empreinte » dans son pays. Elle a cité Alexander Hamilton, un immigrant qui a pu changer le pays et apporter un changement durable pour les générations à venir.

Bevan a également déclaré que vous pouviez voir le patriotisme s’afficher pendant que les gens célébraient le 4 juillet et chantaient l’hymne national.

« L’Amérique est un pays fort et m’inspire le patriotisme. » L’essai de Bevan a lu, concluant que sa définition du patriotisme est « aimer les autres et faire ce qui est juste pour mon pays ».

Après la lecture de son essai, Tucker Carlson a surpris un Bevan ému avec le prix « Young Patriot ».

Fox Nation a organisé sa troisième édition des Patriot Awards en Floride, où des héros de tous les jours à travers les États-Unis qui ont fait preuve de dévouement envers notre nation et les valeurs qui nous sont chères ont été honorés.

