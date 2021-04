Charlotte Casiraghi parle de l’autonomisation des femmes à l’événement littéraire Chanel – WWD

Alors que de nombreuses marques de luxe s’associent aux artistes visuels et à d’autres personnalités de la culture pop, les écrivains sont souvent laissés pour compte.

Pas chez Chanel, où la directrice de création Virginie Viard et l’ambassadrice Charlotte Casiraghi ont imaginé Les Rendezvous Littéraires Rue Cambon (rassemblements littéraires rue Cambon, en anglais), des événements bimensuels mettant en vedette des femmes auteurs célèbres ou oubliées qui abordent l’émancipation et l’autonomisation des femmes.

Un mercredi après-midi récent, Casiraghi a interrogé la romancière française Camille Laurens sur la sémantique de l’identité féminine, les réalités de la maternité, les stéréotypes sur le vieillissement et l’impact du mouvement #MeToo. La séance préenregistrée doit être diffusée mardi sur le site de Chanel, reconnectant la marque française à ses racines littéraires.

« Il est vrai que le lien entre la mode et la littérature est moins évident que le lien entre la mode et l’art contemporain ou la mode et la musique, mais dans le cas de Chanel, la littérature est le lien le plus fort », a déclaré Casiraghi dans une interview. «Gabrielle Chanel et Karl [Lagerfeld] étaient deux génies de la mode qui avaient aussi une culture littéraire énorme.

«C’est très important pour comprendre leur personnalité et leur monde intime», a-t-elle expliqué, arguant que la littérature «a influencé leur créativité beaucoup plus qu’on ne le pense. Et j’ai pensé qu’il était important de montrer ce lien.

Auditeur sérieux et intervieweur éloquent, Casiraghi a été rejoint sur scène par l’historienne littéraire Fanny Arama et l’actrice algéro-française Lyna Khoudri, qui ont ouvert la session en lisant le premier chapitre du dernier roman de Laurens, «Fille». Le livre suit la vie d’une fille depuis sa naissance en 1959 jusqu’à nos jours, explorant en cours de route comment le rôle des femmes dans la société a évolué.

Assises sur des fauteuils en daim beige avec des écrans Coromandel soutenus derrière eux, les quatre femmes se sont alors engagées dans une conversation à quatre passionnante et animée, Laurens sans broncher dans sa dissection de la langue française, de son genre et de la manière dont il façonne les perceptions de la féminité. Par exemple, le mot français «fille» signifie «fille», mais aussi «fille de».

«Elle est importante dans le paysage littéraire», a déclaré Casiraghi à propos de Laurens. «La question de l’émancipation de la femme figure très fortement dans ses deux derniers livres.… Elle explore également de nombreuses possibilités stylistiques, et la richesse de la langue française.

Casiraghi a appelé le roman de Laurens «Celle que vous croyez», transformé en un film avec Juliette Binoche et traduit en anglais avec le titre «Who You Think I Am», addictif dans la façon dont il explore les identités virtuelles et le double standard des différences d’âge dans les relations. «Elle explore la cruauté du vieillissement pour les femmes de manière si spontanée. Elle dit essentiellement que je ne veux pas renoncer au désir, à mon potentiel érotique, à vivre une vie bien remplie.

Selon Casiraghi, les rassemblements littéraires chez Chanel ont de multiples ambitions.

«Orienter les nouvelles générations vers la littérature est très important. Aujourd’hui, les images et la communication rapide font partie de notre vie quotidienne, et prendre le temps de lire et de créer une atmosphère intime est quelque chose de très précieux », a-t-elle déclaré, recroquevillée dans un fauteuil en cuir, vêtue d’un jean noir, des mocassins et une veste en tweed Chanel.

De plus, Casiraghi a déclaré que les sessions soulignent «le pouvoir de la littérature et le pouvoir des mots de transformer votre vision du monde; pour vous aider à comprendre les autres et à accueillir les autres », a-t-elle déclaré, soulignant également le sentiment de solidarité avec les autres femmes« et d’une manière qui n’exclut pas les hommes ».

L’accent mis sur les auteurs féminines du passé et du présent concorde avec l’histoire de Gabrielle Chanel, une femme autodidacte et pionnière de la mode qui n’a jamais été séparée de penseurs, écrivains et autres personnalités culturelles importantes. Fervente lectrice tout au long de sa vie, Chanel a dévoré les grands classiques de la littérature française, anglaise et russe, ainsi que la poésie de Pierre Reverdy, Paul Éluard, Charles Baudelaire et Guillaume Apollinaire.

Casiraghi a noté que chaque rendez-vous littéraire mettra en vedette une actrice, ou quelqu’un qui représente Chanel, ainsi qu’un écrivain, réunissant des femmes partageant les mêmes idées de différentes générations et professions.

«C’était très émouvant aujourd’hui de voir toutes ces femmes ensemble. Et c’est pour montrer que les femmes ne correspondent pas seulement à certaines normes de beauté ou à une certaine image plastique, mais qu’elles sont aussi intéressantes par la façon dont elles voient le monde, la façon dont elles sont cultivées et la façon dont elles lisent, écrivent et pensent, » dit-elle. «Je pense que le fait que Chanel avance cela est quelque chose que je trouve important et rare.»

Le premier rassemblement littéraire, diffusé sur les chaînes en ligne de Chanel lors de la semaine de la couture en janvier dernier, était centré sur le psychanalyste et écrivain d’origine russe Lou Andreas-Salomé. Cette session a également présenté Arama en tant que modérateur, ainsi que l’écrivain et psychanalyste français Sarah Chiche.

Casiraghi a déclaré que l’ouverture de chaque session par une lecture en direct « est très important parce que le fait de prendre le temps d’écouter une voix, et il y a la voix de l’écrivain avec la voix de la personne qui la porte et qui l’exprime. »

Elle a également noté que c’était une façon de représenter plusieurs générations. Laurens a remarqué lors de sa séance que l’actrice Khoudri avait à peu près le même âge que sa fille. Khoudri a remporté le César de l’actrice la plus prometteuse en 2020 pour son rôle dans le film «Papicha».

« Je pense que cela peut déclencher plus de désir d’aller le lire parce que quelqu’un d’inattendu l’incarne », a déclaré Casiraghi.

Pendant ce temps, la session de questions / réponses est un moyen «d’explorer de nombreux sujets différents concernant les femmes et d’avoir la liberté de poser de nombreuses questions différentes».

Casiraghi, proche de Chanel depuis son adolescence, a fait ses débuts officiels en tant que nouvelle ambassadrice et porte-parole de la maison française en janvier lorsqu’elle a participé à la campagne de mode printemps de Chanel, tournée dans sa ville natale de Monaco. Fille de Caroline, princesse de Hanovre, et de Stefano Casiraghi, un industriel italien, Charlotte Casiraghi est 11e sur le trône de Monaco.

Caroline de Hanovre était l’une des amies les plus proches de Lagerfeld, et Casiraghi a déclaré que feu la créatrice allemande lui avait offert des centaines de livres et l’avait tournée vers une foule d’écrivaines importantes.

«Il avait une passion pour les femmes fortes. Certaines de ses figures les plus importantes et préférées étaient Virginia Woolf, Katherine Mansfield et Emily Dickinson », a-t-elle déclaré. «Il y a environ cinq ou six ans, j’ai reçu un grand nombre de tous les journaux et de la correspondance de Virginia Woolf. C’était un cadeau tellement incroyable de sa part.

Bien qu’elle soit peut-être mieux connue pour sa carrière de saut d’obstacles et en tant que patronne du Monte-Carlo International Jumping, Casiraghi a un diplôme en philosophie et une passion pour la littérature et la poésie. Elle est présidente des Rencontres Philosophiques de Monaco, une association qu’elle a fondée en 2015 pour célébrer et promouvoir la philosophie à travers des événements thématiques mensuels.

Elle a déclaré que les participants à la prochaine réunion n’avaient pas encore été fixés.

«Pour chaque rencontre, nous travaillons en profondeur et nous lisons tellement pour pouvoir vraiment explorer le monde de l’écrivain que nous invitons», a-t-elle déclaré. «Il ne s’agit pas seulement de lire un livre, c’est 10 livres à chaque fois. Mais c’est génial. J’aime ce que je fais. »

Voir également:

Chanel crée le Fonds mondial pour la culture pour les créatifs et les institutions pionniers

L’exposition parisienne présente Coco Chanel sous un nouveau jour

« Chanel Connects », une nouvelle série de podcasts, se penche sur les arts et la culture pop