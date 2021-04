Charlotte Crosby défendue par Jacqueline Jossa pour son programme de chirurgie ⋆ .

Charlotte Crosby s’est prononcée contre un programme de Channel 5 qui disséquait sa chirurgie esthétique (Photo: .)

Jacqueline Jossa a lancé une défense féroce de ‘f ***** g boss b *** h’ Charlotte Crosby après avoir critiqué un programme sur sa chirurgie plastique.

L’ancienne star de Geordie Shore s’est prononcée contre les célébrités de Channel 5 – What Happened To Your Face, qui comprenait des experts disséquant les procédures cosmétiques qu’elle a eues.

Dans un communiqué, elle a qualifié le programme d ‘«immoral et insensible», et le diffuseur a depuis retiré l’émission et s’est excusé «pour tout bouleversement causé».

L’ex-star d’EastEnders a partagé une publication supprimée depuis sur ses histoires Instagram soutenant Charlotte, affirmant qu’elle était “ dégoûtée ”.

Elle a fulminé: “ Il y a des mots. Est-ce que les gens aux yeux du public n’ont pas assez de bâton tel quel, juste pour respirer en ce moment… pour une chaîne, un programme pour faire ça à un autre être humain, quelqu’un qui nous divertit depuis des années. Je suis juste dégoûté.

“ Pouvez-vous imaginer si cette émission sortait à un moment où Charlotte était dans un très mauvais état mental, se sentant déjà mal dans sa peau et ayant du mal à se lever le matin (un endroit dans lequel beaucoup de gens ont été et ce n’est pas facile pour repérer quelqu’un en difficulté.

Jacqueline a déclaré qu’elle “ ne se serait pas bien débrouillée ” si un programme similaire avait été fait à son sujet (Photo: @ jacjossa / Instagram)

“ Imaginez si c’est ce que quelqu’un ressent et puis il y a eu une heure de spectacle honteux, claquant et se moquant de leur apparence.

«Oui, nous nous mettons tous là-bas, mais PERSONNE NE MÉRITE CELA.

Jac a félicité Charlotte comme une “ putain de patronne qui se relèvera quoi qu’il arrive ”.

Elle a ajouté qu’elle “ ne se serait vraiment pas bien débrouillée du tout ” si un programme similaire avait été fait à son sujet, car “ ma tête n’est pas au bon endroit ”.

«Peu importe ce qui s’est avéré être gentil», a-t-elle conclu.

Charlotte a été inondée de messages de soutien depuis, ce qui l’a réduite aux larmes.

Se brisant dans une vidéo Instagram, elle a déclaré: “ Honnêtement, je suis si forte et je suis assise ici en train de pleurer maintenant. Mais je ne pleure pas sur les choses négatives, je pleure sur le soutien.

«Je pleure sur le nombre de personnes qui ont été si gentilles. Je veux juste vous dire merci parce que vous nous avez vraiment fait sentir que j’ai une estime de soi. Comme si je vaux quelque chose. C’est ce que tout ce soutien nous a fait ressentir. ”

Channel 5 a déclaré: «Channel 5 et les producteurs de l’émission, Crackit Productions, prennent le devoir de diligence très au sérieux.

“ Bien que nous reconnaissions que le programme était conforme à l’Ofcom, nous avons pris en compte les commentaires de Charlotte et supprimé l’épisode de notre plate-forme de streaming My5. Nous nous excusons pour tout bouleversement causé.

