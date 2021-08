Charlotte Flair dit qu’elle ne devrait pas participer au tournoi Queen of the Ring signalé

in

Charlotte Flair a longtemps été connue comme la reine de la WWE, mais qu’en est-il de la reine de l’anneau ?

Andrew Zarian du Mat Men Podcast a rapporté que la WWE envisageait d’organiser un premier tournoi Queen of the Ring cette année avec l’idée que la finale ait lieu lors d’un spectacle en Arabie saoudite le 21 octobre.

WWE

Flair est l’une des plus grandes stars de la WWE

Étant donné le surnom de Flair, la 13 fois championne du monde – qui comprend ses deux titres NXT – il est naturel que les fans associent Flair au tournoi en attente.

talkSPORT a eu la chance de demander à Flair ce qu’elle pensait du tournoi rapporté et elle a eu une vision intéressante du concept.

« Eh bien, je pense que c’est génial en raison des opportunités que cela apporte. Cela permet à plusieurs femmes d’être mises en avant, peut-être même de NXT et pour que tout le monde s’implique ?

«Mais étant donné que je suis déjà la reine, si cela devait arriver, je pense que celui qui gagne devra m’affronter, puisque je suis la reine du reine, n’est-ce pas? [laughs].

WWE

Flair a toujours été connue comme la reine à la WWE

« Je ne pense pas que je devrais avoir à y participer, j’ai déjà le titre. Ils devraient me faire face s’ils gagnent.

« Ce ne sera pas Reine contre Reine, ce sera Reine contre celui qui a remporté le tournoi. [laughs] obtenons quelque chose de bien ! »

Flair ne pense pas qu’elle doit rivaliser pour le surnom et c’est en fait une bonne idée.

Les fans ont naturellement supposé que Flair gagnerait ou jouerait un rôle de premier plan dans le tournoi, donc cela pourrait en fait être rafraîchissant pour beaucoup si l’idée de Flair se réalisait.

La lignée du tournoi King of the Ring a eu un effet profond sur la WWE. Bien qu’il ne soit pas aussi important de nos jours, au milieu des années 1990 et au début des années 2000, c’était un élément de base de l’entreprise.

Stone Cold Steve Austin a décollé après King in the Ring en 1996

Des stars comme Bret Hart, Owen Hart, Kurt Angle et, en particulier, Stone Cold Steve Austin ont utilisé le tournoi comme un excellent tremplin vers la scène du Main Event.

Flair a une autre chance de réussir cette semaine. La joueuse de 35 ans est en compétition pour le titre féminin RAW ce samedi à SummerSlam où elle affronte la championne Nikki ASH et Rhea Ripley dans un match à triple menace.

