Charlotte Flair et Andrade El Idolo d’AEW auraient rompu

Charlotte Flair et Andrade El Idolo ne sont plus en couple. Selon BodySlam.net, Flair et El Idolo ont rompu après avoir été ensemble pendant près de trois ans. BodySlam.net a également signalé que la rupture n’était pas mutuelle car Flair était celui qui a mis fin à la relation. La raison de la fin de la relation n’a pas été dévoilée, mais Flair a mis fin aux choses il y a quelques semaines. Flair et El Idolo ont commencé leur relation en février 2019 et se sont fiancés le 1er janvier 2020.

Les deux se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux à la WWE. El Idolo a quitté la WWE plus tôt cette année et fait maintenant partie de All Elite Wrestling (AEW), et les deux ont voyagé ensemble. Flair a même assisté à quelques matchs d’El Idolo, dont l’événement Triplemania XXIX de l’AAA à Mexico au Mexique. L’actuelle championne féminine de SmackDown a parlé d’assister à l’événement sur le podcast des sessions orales.

« Juste en voyant Manny [Andrade El Idolo], alors il s’est dit ‘Mami, Triplemania est mon WrestleMania’ et de le voir retourner au Mexique et aimer être fier de lui et avoir confiance en lui et être la superstar qu’il est et surtout dans son pays d’origine, j’étais juste comme, ‘Ça ne me manque pour rien au monde' », a déclaré Flair, par PostWrestling.com. J’ai été invité à participer à un événement en direct depuis cinq ans environ – en fait, je n’ai jamais demandé à participer à un événement en direct.

« Alors j’ai décollé et je me suis dit ‘Non, ça ne me manquerait pour rien au monde’ et puis, [with] mon père étant parti, je lui ai demandé mercredi, je me suis dit : ‘Hé, qu’est-ce que tu fais ce week-end ?’ Il me dit : ‘Rien de chouette, pourquoi ?’ Je me dis ‘Tu veux aller au Mexique ?’ Il était comme, ‘Pour quoi? Cancún ? Vous n’avez pas à travailler ? Je me dis ‘Non papa, je ne vais pas à la plage.’ Je me dis ‘C’est Manny contre Kenny.’ Il me dit ‘Vraiment !? Ouais, j’adorerais le regarder avec toi. Je me dis ‘Non papa, vas-tu accompagner Manny jusqu’au ring ?’ Il m’a dit : ‘Tu veux que j’accompagne Manny jusqu’au ring ?’ Et je me dis ‘Oui.’ Il me dit : ‘Oh mon Dieu, oui chérie, s’il te plaît’, tellement excité. »

Flair, 35 ans, est la lutteuse la plus accomplie de l’histoire de la WWE. Elle a remporté le Raw Women’s Championship six fois, le SmackDown Women’s Championship six fois, le Women’s Tag Team Championship et le Divas Championship. El Idolo, 32 ans, a remporté le championnat des États-Unis et le championnat NXT tout en travaillant pour la WWE.