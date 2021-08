Charlotte Flair et Nia Jax de WWE Monday Night Raw ont-elles du vrai bœuf après un match difficile? Les fans ont des pensées

Bien sûr, la WWE est une question de perception, alors peut-être que le but était de faire en sorte que ce match entre Charlotte Flair et Nia Jax ait l’air brutal et injustifié. Après tout, Extreme Rules est le prochain pay-per-view à venir, et tout son schtick est de la brutalité et correspond à “aucune règle”. En bref, cela pourrait totalement être un combat scénarisé, et les deux lutteurs ont fait un excellent travail pour attirer les fans de Monday Night Raw. Quoi qu’il en soit, les fans semblent en vouloir plus, alors mission accomplie ?