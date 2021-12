Charlotte Flair fait le point sur sa relation avec Andrade El Idolo au milieu des rumeurs de rupture

Charlotte Flair remet les pendules à l’heure sur sa relation avec Andrade El Idolo. Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que Flair, qui participe à la WWE, a rompu avec El Idolo, qui est une star de l’AEW. Mais le jour de Noël, Flair a posté deux photos d’elle avec El Idolo sur Instagram avec un message disant « Nous vous souhaitons un joyeux Noël », indiquant qu’ils sont toujours en couple.

Peu de temps après le rapport d’une rupture. Wrestling Inc. a rapporté que Flair et El Idolo sont toujours en couple. De plus, El Idolo est allé sur les réseaux sociaux pour dire que le rapport d’une rupture est une « fausse nouvelle ». Flair et Idolo sont ensemble depuis 2019 et se sont fiancés le soir du Nouvel An de la même année. Les deux se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient tous les deux pour la WWE et sont restés ensemble lorsqu’El Idolo a rejoint AEW plus tôt cette année.

« Je suis tellement motivée et inspirée par sa décision », a-t-elle déclaré dans une interview avec Bleacher Report à propos d’El Idolo faisant le passage à AEW, selon Wrestling Rumors. « C’était son rêve d’être à la WWE, mais je pense qu’il savait et sentait qu’il en voulait plus. Il pourrait en obtenir plus et peut-être y aller et montrer sa valeur et travailler sur des choses dont il avait besoin pour aimer son anglais, c’est ce qu’il allait faire prendre pour être là où il veut être. Faire ça de son plein gré et ne pas avoir peur de l’avenir mais savoir qu’il réussira et qu’un jour reviendra… Je ne sais pas si c’est ce qu’il voudrait faire. Mais il veut le succès.

Flair a poursuivi: « Il veut la plate-forme. Il veut s’améliorer. Il veut des spectacles principaux. Le voir sortir l’autre soir quand il a fait ses débuts, une star à part entière. Vous ne pouvez pas le nier, c’est un star. En travaillant sur son anglais, je sais que les choses vont devenir plus grandes, meilleures et plus lumineuses pour lui et je le soutiens à 100 pour cent. C’est vraiment inspirant à regarder. Il est juste allé et l’a fait.

Alors qu’El Idolo continue de travailler dans AEW, Flair continue d’être l’une des meilleures stars de la WWE. Elle est actuellement la championne féminine de SmackDown et a récemment battu Toni Storm dans un match pour le titre. Elle n’est pas prévue pour participer au prochain pay-per-view Day 1, qui aura lieu à Atlanta le jour du Nouvel An.