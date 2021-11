Charlotte Flair parle

Photo de Jerod Harris/.

La championne de SmackDown se joint pour discuter de son prochain match « Survivor Series »

David et Evan Mack sont rejoints par la championne féminine de SmackDown Charlotte Flair pour discuter de son prochain match avec Becky Lynch aux Survivor Series. Ils discutent également de la suppression des barrières pour les femmes à la WWE, de l’état de la liste actuelle des femmes et bien plus encore.

Hôte : David Shoemaker et Evan Mack

Invitée : Charlotte Flair

