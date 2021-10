Charlotte Hornets bat les Brooklyn Nets et découvre des faiblesses

Les favoris ne carburent pas et dans le cas de Filets de BrooklynIl ne s’agit pas seulement de l’absence d’Irving. S’il est vrai que tout ce qui se passe autour du refus du joueur de se faire vacciner a pu bouleverser les vestiaires, Steve Nash il a beaucoup de travail devant lui s’il veut faire de cette équipe un concurrent du ring. Les déficiences défensives des New-Yorkais sont gigantesques, James Harden est loin de son niveau, manque de mouvement du ballon et seul Kevin Durant se présente comme une bouée de sauvetage à tenir pour survivre. Ils n’ont pas réussi face à l’inspiration Charlotte frelons, qui restent invaincus après trois tours et cela avec leur victoire pour 95-111, sont regroupés en haut du tableau.

La réunion a été un échange constant jusqu’à ce que dans la dernière partie du troisième set, le panorama ait changé. Le procès-verbal de Ish smith en tant que meneur de jeu remplaçant, ils ont été une révolution absolue puisque le joueur expérimenté et soigné a réalisé une performance mémorable en termes de direction de jeu et de score. Tellement de Cody Martin comme lui, ils ont cassé le jeu en profitant de la fragilité de la deuxième unité des Nets, et ont su s’appuyer sur l’exubérance physique de Miles Bridges, qui lui a permis de dominer le rebond et d’abuser de la timide défense des Nets à tout moment. L’écart était si retentissant qu’en quelques minutes, il est passé de la direction modérée de Brooklyn pour voir comment le match était perdu à 2 minutes de la fin.

Kevin Durant était le seul Brooklyn Nets récupérable, avec 38 points

Avoir déjà perdu deux matchs est un signe très négatif pour Filets de Brooklyn, mais bien pires sont les sensations qu’ils transmettent. Les nouvelles incorporations ne finissent pas de cailler, il y a un manque de personnel fiable du banc, la défense est inexistante et il y a une dépendance évidente à Durant dans le score. Etre dévasté par une équipe sérieuse, mais manquant du talent qu’on leur assume, tant il est Charlotte frelons, cela peut être un coup moral majeur à vos aspirations. Il semble qu’ils aient besoin de moi pour résoudre le cas d’Irving dès que possible et que s’il finit par partir, ils pourraient avoir besoin de renfort.