Charlotte Hornets est sérieuse et bat les Trail Blazers

Michael Jordan peut être heureux et enthousiasmé par ce qui est vu dans sa franchise cette année. Charlotte frelons promet de s’imposer comme la révélation de la saison NBA, transmettant des sentiments très positifs en ce début de saison. Sa dernière victoire était 125-113 contre certains Portland Trail Blazers plus en attente sur le marché et la décision de Damian Lillard, que sur toute autre chose. Le meneur a sous-performé et a vu comment Boule LaMelo Il l’a nettement dépassé, avec 27 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Kelly Oubbre, 26 ans, et Miles Bridges l’ont rejoint.

