Charlotte Hornets gagne contre les Detroit Pistons 107-94

05/02/2021 à 03h50 CEST

Charlotte frelons a remporté la victoire à domicile contre Pistons de Detroit par 107-94 dans un nouveau jour de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Celtics de Boston par 120-111. De leur côté, les visiteurs ont également perdu à la maison avec Mavericks de Dallas par 105-115, obtenant un total de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Charlotte frelons, après le match, pour le moment ils sont hors des positions Play-off avec 31 matchs gagnés sur 63 joués, tandis que Pistons de Detroit il serait laissé en dehors des positions des barrages avec 19 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un 11-2 partiel au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe locale ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 26-18. Par la suite, le deuxième trimestre a de nouveau eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 32-24. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 58-42 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Pistons de Detroit Ils ont réduit les distances dans l’électronique, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart-temps de 10-0 et ont terminé avec un résultat partiel de 21-28 et un résultat global de 79-70. Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe locale s’est à nouveau distancée, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 13-0 et a atteint une différence de 16 points (96-80) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28 -24. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 107-94 pour les joueurs de l’équipe locale.

La victoire de Charlotte frelons a été construit sur 29 points, quatre passes et sept rebonds de Terry Rozier et les 27 points, quatre passes et sept rebonds de Ponts Miles. Les 25 points, trois passes et sept rebonds de Frank Jackson et les 22 points, cinq passes et sept rebonds de Saddiq bey ils n’étaient pas assez pour Pistons de Detroit A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Charlotte frelons sera contre chaleur de Miami dans le Centre du spectre, lors de la prochaine réunion, Pistons de Detroit cherchera la victoire contre Orlando Magic dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.