Charlotte Hornets l’emporte sur les Portland Trail Blazers 109-101

Charlotte frelons a réussi à gagner à domicile pour Portland Trail Blazers par 109-101 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Filets de Brooklyn par 130-115, tandis que les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre San Antonio Spurs par 106-107. Pour l’instant Charlotte frelons il serait exclu des play-offs avec 28 victoires en 56 matchs disputés. Pour sa part, Portland Trail Blazers continue en play-off avec 32 victoires en 56 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 17-1 au cours du quart, bien que l’équipe locale ait finalement fini par se distancer et a conclu avec un résultat de 44-24. Après cela, au deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances dans la lumière, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 21-27. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 65-51 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Charlotte frelons ils se sont distanciés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 18-2 et augmenté l’écart à un maximum de 29 points (90-61) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28-21 et 93 -72 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a également réussi à se rapprocher à nouveau dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé. avec un résultat partiel de 16-29. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 109-101 en faveur des locaux.

Pendant le match, Charlotte frelons a remporté la victoire grâce à 34 points, 10 passes et huit rebonds de Terry Rozier et les 23 points et huit rebonds de Pj Washington. Les 24 points, deux passes et trois rebonds de Carmelo Anthony et les 22 points, six passes et six rebonds de Cj Mccollum ils n’étaient pas assez pour Portland Trail Blazers A remporté le match.

La prochaine réunion de Charlotte frelons sera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden. Pour sa part, Portland Trail Blazers va affronter LA Clippers dans le Centre de la mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.