Charlotte Hornets remporte 97-114 contre les Indiana Pacers

04/03/2021 à 04:52 CEST

Charlotte frelons a réussi à gagner contre Indiana Pacers loin de chez eux par 97-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec chaleur de Miami par 87-92, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu avec Filets de Brooklyn par 111-89. Charlotte frelonsAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 25 matchs gagnés sur 48 joués. Pour sa part, Indiana PacersAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 47 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs changements de tête dans l’électronique et s’est terminé avec un score de 24-28. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un 13-2 partiel et ont eu une différence maximale de 11 points (46-57) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel. de 25 à 32. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 49-60 au compteur.

Au troisième trimestre Indiana Pacers Il a réduit les distances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-24 et un total de 76-84. Enfin, au cours du dernier trimestre Charlotte frelons il a pris ses distances à nouveau dans la lumière, en fait, il a obtenu un partiel durant ce quart de 15-2 et a atteint une différence de 19 points (93-112) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-30, se terminant par ce façon le choc avec un résultat final de 97-114 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Ponts Miles et Cody Zeller pour leur participation au match, après avoir obtenu 23 points, une passe et 10 rebonds et 17 points, une passe et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Caris Levert et Tj McConnell, avec 16 points, cinq passes et quatre rebonds et 12 points, sept passes et un rebond respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Charlotte frelons sera contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. Pour sa part, Indiana Pacers tu verras les visages avec San Antonio Spurs dans le Centre At & t. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.