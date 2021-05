Charlotte Hornets remporte la victoire sur les Detroit Pistons 99-102

05/05/2021 à 04:21 CEST

Charlotte frelons a réussi à gagner à domicile pour Pistons de Detroit par 99-102 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Orlando Magic par 112-119, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de cinq défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec chaleur de Miami par 111-121. Pour le moment Charlotte frelons il serait exclu des play-offs avec 32 victoires en 65 matchs disputés. Pour sa part, Pistons de DetroitAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 19 matchs gagnés sur 66 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a été marqué par le leadership des joueurs des Charlotte Hornets, ils sont venus en tête de sept points (19-26) et se sont terminés par un 28-30. Plus tard, au deuxième quart, il y a eu plusieurs changements de leader dans le marqueur jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 21-23. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 49-53 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Charlotte frelons Ils ont encore augmenté leur différence, ont eu une différence maximale de 10 points (68-78) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 23-25 ​​et un total de 72-78. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-24. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 99-102 pour les visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Boule Lamelo Oui Terry Rozier pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 23 points, six passes et sept rebonds et 18 points, six passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Hamidou Diallo Oui Sekou Doumbouya pour ses interventions pendant le match, avec 35 points et sept rebonds et 20 points, deux passes et huit rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Pistons de Detroit tu verras les visages avec Memphis Grizzlies dans le Little Caesars Arena. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Charlotte frelons jouera contre Chicago Bulls dans le Centre du spectre. Consultez le calendrier complet de la NBA.