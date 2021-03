Charlotte Hornets remporte la victoire sur les Washington Wizards 104-114

31/03/2021 à 03h50 CEST

Charlotte frelons a gagné Wizards de Washington loin de chez eux par 104-114 dans une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs de Washington Wizards avaient réussi à gagner à domicile contre Indiana Pacers par 132-124, tandis que les Charlotte Hornets ont perdu à domicile avec Soleils de phénix par 97-101. Avec ce résultat, Charlotte frelons ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages avec 24 victoires en 46 matchs joués. Pour sa part, Wizards de WashingtonAprès le match, il resterait en dehors des Play-offs pour le moment avec 17 victoires en 46 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un 29-32. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Charlotte frelons ils se sont distancés dans l’électronique, en fait, ils ont obtenu un partiel de 16-2 au cours du trimestre et sont arrivés à mener de 11 points (39-50) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-32. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 56 à 64 points avant la pause.

Au troisième trimestre Charlotte frelons il a réussi à maintenir sa différence dans la lumière jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 25-25 et un total de 81-89. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a continué à gagner par 11 points (85-96) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-25. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 104-114 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Charlotte frelons a été cimenté de 26 points, six passes et 11 rebonds de Gordon Hayward et les 27 points, quatre passes et sept rebonds de Terry Rozier. Les 22 points, 14 passes et 15 rebonds de Russell Westbrook et les 30 points, trois passes et quatre rebonds de Rui hachimura ils n’étaient pas assez pour Wizards de Washington A remporté le match.

Après avoir remporté le match, le prochain duel de Charlotte frelons sera contre Filets de Brooklyn dans le Centre Barclays. De son côté, la prochaine réunion du Wizards de Washington sera contre Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.