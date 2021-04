Charlotte Hornets remporte la victoire sur Oklahoma City Thunder 102-113

08/04/2021 à 04:54 CEST

Charlotte frelons a gagné Tonnerre d’Oklahoma City loin de chez soi 102-113 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Pistons de Detroit 108-132, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à l’extérieur avec Celtics de Boston par 116-86. Avec ce résultat, Charlotte frelons Il compte 26 matchs gagnés sur 50 joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma CityAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 20 matchs gagnés sur 51 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart-temps a été marqué par le leadership de Charlotte Hornets, a atteint un écart de 10 points (3-13) et s’est terminé sur un résultat de 29-32. Par la suite, le deuxième trimestre a présenté les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 22-24. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 51-56 dans la lumière.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ont marqué la différence maximale (huit points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 26-29 et un total de 77-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Charlotte frelons ils se sont à nouveau distancés dans le jeu électronique, ils sont venus s’imposer par 17 points (87-104) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 25-28. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 102-113 pour les visiteurs.

La victoire de Charlotte frelons a été construit sur 15 points, deux passes et 14 rebonds de Cody Zeller et les 21 points, trois passes et six rebonds de Jalen Mcdaniels. Les 25 points, quatre passes et neuf rebonds de Aleksej Pokusevski et les 25 points, cinq passes et cinq rebonds de Théo Maledon ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City pourrait gagner la partie.

Le prochain affrontement fera face Charlotte frelons avec Bucks de Milwaukee dans le Forum Fiserv, tandis que Tonnerre d’Oklahoma City tu verras les visages avec Les Cavaliers de Cleveland dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.