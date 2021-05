Charlotte Jordan taquine le côté «psychotique» plus sombre de l’intrigue de Daisy Midgely ⋆ .

Il y a évidemment plus à Daisy qu’il n’y paraît (Photo: ITV)

Daisy Midgeley (Charlotte Jordan) de Coronation Street n’a causé que des problèmes depuis son arrivée sur les pavés.

La jeune femme s’est immiscée dans la relation de Jenny Connor (Sally Ann Matthews), a fait chanter Ronnie Bailey (Vinta Morgan) et a manipulé le compagnon de Sean Tully (Antony Cotton) pour qu’il s’engage à arnaquer Double Glammy.

Le tout en une journée de travail pour Daisy !

Oui, l’intrigante résidente de Weatherfield a prouvé qu’elle était capable de tout, et pourtant, en même temps, les véritables motivations et les véritables intentions du personnage sont restées entourées de mystère.

Daisy est-elle simplement manipulatrice et pour elle-même ? Ou y a-t-il un côté plus sombre – plus sinistre – à elle qui se cache sous la surface?

« Eh bien, c’est la chose », a déclaré Charlotte, lorsqu’elle a parlé à Metro.co.uk,’J’ai eu des discussions avec les éditeurs de scénario, les scénaristes et les producteurs parce que je pense que c’est encore assez en suspens.

«Je pense qu’ils sont encore en train de décider à quel point nous pouvons la rendre sombre. Donc la réponse honnête est que je ne sais pas vraiment.

«J’essaie de laisser des options quand je travaille, pour qu’elle soit plus humaine, et j’essaie de lui laisser des options pour qu’elle soit totalement psychotique. Donc je ne sais pas vraiment pour le moment.

Bien que nous n’ayons pas encore vu tout ce que Daisy a à offrir, Charlotte a insisté sur le fait que le personnage est “très amusant à jouer”.

“ Elle est un peu un fauteur de troubles, elle est un peu minxy et elle a un peu d’histoire derrière cela. Je commence à jouer de tous les côtés du spectre, ce qui est charmant.

