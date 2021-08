Charlotte Worthington remporte l’or en BMX freestyle aux Jeux olympiques avec un incroyable backflip à 360 alors que Duncan Scott entre dans l’histoire avec une quatrième médaille

in

Charlotte Worthington est entrée dans l’histoire de l’épreuve féminine de BMX freestyle en remportant une médaille d’or à Tokyo.

La cavalière de l’équipe GB a été la première femme à réussir un backflip 360 en compétition, dans le cadre d’une routine époustouflante qui lui a valu une note de 97,50 et l’or.

.

Worthington est entrée dans l’histoire avec sa médaille d’or à Tokyo

Il a poursuivi la brillante semaine en BMX pour faire suite aux médailles d’or et d’argent remportées respectivement par Beth Shriever et Kye Whyte vendredi.

Quelques instants après la victoire de Worthington, il y a eu plus de célébrations alors que Declan Brooks a remporté le bronze dans une compétition masculine remportée par l’Australien Logan Martin.

Worthington a déclaré à talkSPORT: «Ce n’est certainement toujours pas enfoncé. J’ai passé quelques années à me battre pour cela.

« Je n’ai jamais gagné de championnat du monde, j’ai été très proche, donc assez fier d’être devenu champion olympique.

.

L’équipe GB a remporté quatre médailles dans les épreuves de BMX

« Vous devez être à fond. Je n’ai jamais été tenté de changer le plan. J’allais toujours me donner les meilleures chances de le prendre et d’essayer, c’est pourquoi lors de mon premier run, j’étais si heureux, même si je suis tombé, je l’ai envoyé et au moins j’ai essayé. C’était un poids enlevé lors de ma deuxième manche.

« Je n’avais rien d’autre de prévu, il n’y avait pas d’astuces de sauvegarde. »

Le Centre aquatique de Tokyo a également marqué l’histoire lorsque Duncan Scott est devenu le premier athlète britannique à remporter quatre médailles lors d’un seul Jeux olympiques.

Il a décroché une médaille d’argent au relais 4x100m quatre nages, aux côtés d’Adam Peaty, James Guy et Luke Greenbank.

.

C’était un record de médailles en natation à Tokyo

Il a fallu un record du monde pour battre le quatuor Team GB, vainqueur du championnat du monde 2019, alors que les Américains ont réussi un temps de 3 minutes et 26,78 secondes.

La Grande-Bretagne a terminé à 0,73 seconde dans un nouveau record européen alors qu’elle remportait un record de huitième médaille en natation – quatre d’or, trois d’argent et une de bronze – battant son record précédent des Jeux de Londres de 1908.