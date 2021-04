Charmed (2018) Saison 3 Episode 10 Review: Bruja-Ha ⋆ .

Si vous étiez impatient d’apprendre les vérités derrière la Tombe du Chaos, Charmed (2018) Saison 3 Episode 10 était fait pour vous.

Mais à la manière de Charmed (2018), ils ont répondu aux questions et en ont rapidement posé quelques autres. Les Charmed Ones savent peut-être maintenant comment la tombe est née, mais ils ont encore une allergie à résoudre. De plus, tout peut ne pas se mettre en place aussi bien qu’il y paraît.

Dans l’ensemble, «Bruja-Ha» a été une heure pleine d’action et d’émotion qui a efficacement équilibré les moments des personnages avec des scènes qui ont fait avancer l’intrigue.

Je pense que la question qui préoccupe tout le monde est «et maintenant?»

La faille dans la Tombe du Chaos qui a permis à des centaines de créatures d’entrer dans le monde des mortels a été fermée. Les sœurs ont rencontré les créateurs de la tombe, les Perfecti, qui ont expliqué comment le monde de cinquième dimension est né.

Et bientôt, ils n’auront plus d’allergie aux êtres magiques.

Tout cela semble trop beau pour être vrai. Ou, devrais-je dire, Aladria et Mo sont trop parfaits – jeu de mots – pour être vrais.

Il y a quelque chose qui cloche à propos de ces deux-là, et je suis choqué que les Charmed Ones leur fassent si facilement confiance. Tôt ou tard, ils regretteront probablement cette décision.

En partant seul de cet épisode, on pourrait prédire que les vues négatives des Perfecti sur le monde des sœurs entreront en jeu.

Les Charmed Ones pensaient qu’Aladria et Mo seraient fous d’avoir accidentellement déchiré un trou entre les dimensions. Cependant, ils ont été soulagés à cause du désarroi qui a envahi le monde des mortels.

Pourraient-ils peut-être essayer de «réparer» ce monde comme ils l’ont fait il y a des dizaines de milliers d’années?

Ou peut-être que les Perfecti sont vraiment les bons gars en qui Macy, Mel et Maggie peuvent faire confiance. Mais ils pourraient aussi finir par être comme les Avatars du Charmed original. Nous allons opter pour cette dernière option.

Il est sûr de dire que, à tout le moins, les sœurs n’auront plus à faire face aux anciennes créatures s’échappant de la Tombe du Chaos. Le Perfecti s’en est assuré.

Le monde carcéral n’est plus une menace, ce qui est un énorme soulagement pour ces sorcières. Mais en tant que téléspectateurs, nous allons manquer de voir quels monstres les écrivains créent chaque semaine. Le doppelgänger de Maggie était définitivement un moment fort.

Comme on le voit sur l’aperçu de Charmed (2018) Saison 3 Episode 11, la banque Perfecti promet de les aider à résoudre leur allergie.

Il semble y avoir des complications qui en découlent. Nous n’entrerons pas dans cela trop profondément jusqu’à ce que l’épisode soit diffusé.

Comme Mel l’a dit, leur chance tourne. Mais juste au moment où vous commencez à vous sentir à l’aise, c’est là que le vrai danger frappe. Et nous serons juste assis ici, attendant tout le drame.

Josefina s’avère être un excellent ajout à ce groupe de personnages.

Elle est jeune et enthousiaste – un contraste frappant avec les Charmed Ones expérimentés et compétents.

Josefina apporte quelque chose de nouveau à la table que nous n’avons pas vu depuis Charmed (2018) Saison 1, lorsque les sœurs ont découvert pour la première fois qu’elles étaient des sorcières.

Sa relation avec tous est amusante et excitante, et nous avons hâte de voir Josefina et Mel terminer le nouveau livre amélioré des ombres.

Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de demander à Josefina d’obtenir ses pouvoirs un jour. Ce sera probablement un long voyage, mais ce sera très satisfaisant et réconfortant une fois qu’elle les aura acquis.

En dehors de l’intrigue, le ton dominant de l’heure était l’épuisement.

Tous les Charmed Ones se sentaient épuisés et stressés après leur bataille d’une semaine en essayant d’arrêter toutes les créatures qui se sont échappées de la Tombe du Chaos.

Ils en prennent trop à la fois avec leurs vies personnelles et magiques. Et un équilibre des deux était impossible en raison de l’extrême quantité de vaincre qu’ils devaient accomplir.

Bien que la plupart d’entre nous ne soient pas confrontés à des problèmes magiques, je pense que nous pouvons tous nous rapporter à Macy, Mel et Maggie, compte tenu de cette dernière année et de la pandémie.

Ce n’est pas perdu pour nous que Charmed (2018) essayait d’atteindre ses téléspectateurs et de leur parler à travers les personnages. C’était émouvant et cela nous a permis de nous connecter aux sœurs.

Celle qui a le plus souffert du surmenage était Maggie.

Son cours de psychologie, le stage imminent et le fait d’aider ses sœurs à tuer les anciennes créatures l’ont forcée à utiliser ses pouvoirs d’empathie sur elle-même. Elle a alors, littéralement, combattu ses peurs et ses doutes.

Elle n’est qu’une seule personne, et il n’y a que tant de choses qu’elle peut supporter.

Heureusement, Maggie a reçu un petit conseil fraternel de Mel et commencera à voir un thérapeute. Il est temps qu’elle demande de l’aide aux autres au lieu de porter le poids toute seule.

Les écrivains nous ont taquinés avec Harry et Macy quand les Perfecti ont emprunté les pouvoirs de Harry, puis ils nous les ont rapidement arrachés à nouveau.

Le couple a finalement pu se toucher et leurs scènes ensemble étaient aussi douces que possible. Ce qui, bien sûr, signifie que le danger se dirige vers eux.

La peur de Harry de voir Macy vieillir alors qu’il reste immortel a été saupoudrée dans la majorité des épisodes de Charmed (2018) Saison 3.

Et avoir un avant-goût de la vie mortelle mettra probablement Harry au-dessus du bord. Il va vouloir devenir un mortel et laisser ses chemins de Whitelighter derrière lui. Et Macy va vouloir le protéger à tout prix.

Ce que tout cela signifie pour eux est en suspens, et nous devrons attendre de voir ce qu’il adviendra de ce conflit d’intérêts.

Qu’as-tu pensé, Charmed Fanatics?

Faites-vous confiance à Aladria et Mo? Êtes-vous heureux que Maggie commence à voir un thérapeute? Aimez-vous le personnage de Josefina?

Et est-ce que des fans originaux de Charmed ont remarqué le signe de tête de la série à son prédécesseur avec la couverture du livre des ombres de Mel?

Faites-moi savoir dans les commentaires, et n’oubliez pas que vous pouvez regarder Charmed (2018) en ligne ici même via TV Fanatic!

Charmed (2018) est diffusé le dimanche à 9 / 8c sur The CW.

Sarah Little est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.