Charmes de dos, Alexa Dellanos dans son mini short préféré | INSTAGRAM

la base de admirateurs Alexa Dellanos sait très bien que l’un des passions le plus grand des jeunes maquette et influenceur américain prend des photos, certains d’entre eux se sont donc consacrés à rassembler leurs favoris pour continuer à en profiter à tout moment, car il convient de mentionner qu’elle a elle-même supprimé de nombreuses photos d’elle. Instagram officiel.

C’est vrai, Alexa en a caché beaucoup Photographies d’elle et ses fans sont si intelligents qu’ils en ont sauvé beaucoup et les ont partagés sur d’autres comptes afin que plus de gens puissent continuer à l’apprécier.

C’est pourquoi nous aborderons aujourd’hui celle qui est la préférée de beaucoup de ses fans, celle dans laquelle elle apparaît dans une très belle tenue blanche avec un mini short blanc qu’il a modelé dos à la caméra pour poser son charmes au premier plan.

La photo a reçu une très bonne attention et a été utilisée par certains internautes qui soutiennent l’idée de ces pages où ils concentrent leurs meilleurs divertissements, en plus du fait que le modèle même a déjà réalisé que ce profil existe.

Cependant quelque chose d’étrange semble se passer dans le profil officiel de la belle fille de Myrka DellanosEh bien, à part le fait qu’il n’a mis en ligne aucune histoire, il a également été un peu absent dans la publication de belles photos comme il le faisait auparavant presque tous les jours.

Cependant, jusqu’à présent, la raison de cette action n’est pas connue, mais ce que l’on sait, c’est que je cache également bon nombre de ses publications et il semble qu’il ne sera plus jamais disponible à cet endroit.

Il faut se rappeler qu’au fil des mois, Alexa a reçu de nombreux commentaires négatifs de personnes sur Internet qui n’acceptent pas le fait qu’elle gagne sa vie en exhibant sa silhouette, mais beaucoup espéraient qu’elle suivrait les traces de sa mère en tant que présentatrice. à la télé ou quelque chose comme ça.

Cependant, Alexa rêve toujours d’être mannequin et maintenant que cela peut se faire via les réseaux sociaux, elle en profite beaucoup et n’arrête pas de rêver et de vouloir grandir encore plus pour pouvoir travailler avec les meilleures marques de Mode et Mode en le monde. .