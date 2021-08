Charming Photographic Adventure TOEM obtient une date de sortie de commutateur

TOEM est un jeu plutôt joli du studio de développement Something We Made qui a émergé cet été et a été présenté dans la vitrine Indie World de Nintendo il y a quelques semaines. Heureusement, il a maintenant une date de sortie juste au coin de la rue pour Switch (plus PS5/PC), arrivant le 17 septembre au prix de 19,99 USD avec une remise de lancement de 10%.

Il a un style magnifique dessiné à la main et vise définitivement à offrir un moment de détente sain, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus et les détails officiels ci-dessous.

Partez pour une expédition délicieuse et utilisez votre œil photographique pour découvrir les mystères du TOEM magique dans ce jeu d’aventure dessiné à la main. Discutez avec des personnages originaux, résolvez leurs problèmes en prenant des photos soignées et frayez-vous un chemin à travers un paysage relaxant ! Caractéristiques:

– Prenez des photos avec votre appareil photo pour résoudre des énigmes et aider les gens !

– Écoutez des rythmes relaxants et imprégnez-vous de votre environnement !

– Rencontrez des personnages originaux et aidez-les à résoudre leurs problèmes !

Faites-nous savoir si vous prévoyez de ramasser cela!