Charms in Black, Daniella Chávez modelant comme une experte | INSTAGRAM

Après tant d’années à pratiquer le la modélisation la beau modèle chilien, Daniella Chávez est devenue une expert toujours belle et mettant parfaitement en valeur les ensembles de vêtements qu’elle utilise pour promouvoir.

Au cas où vous ne le sauriez pas, cette jeune femme chilienne est devenue l’une des plus influentes de la réseaux sociaux, tout cela grâce au 15 millions de followers qu’il a presque déjà sur son compte Instagram officiel, où il se consacre à chouchouter son public de différentes manières, soit en publiant une photo ou une vidéo, soit en partageant du contenu dans les stories.

A cette occasion, nous aborderons une vidéo du plus coquette de son rôle dans laquelle il apparaît marchant le long des trottoirs de ce qui semble être une zone commerciale de Miami, Floride, la ville où elle a toujours rêvé de vivre et vit maintenant un tel rêve devenu réalité.

Dans le clip vidéo on peut la voir dans une très belle robe noire, certains baskets la même couleur, un sac qui se combine parfaitement, des lunettes de soleil roses et larges assez intéressantes et bien sûr ses une grande beauté qui se compose de cheveux blonds, de charmes parfaits et d’une des courbes les plus séduisantes du moment sur les réseaux sociaux.

Nul doute qu’avec ces quelques secondes la jeune femme se charge de chouchouter son public d’une manière dont ils la remercient, de la rejoindre publication commenter avec des cœurs louables et des choses positives ainsi que le partager avec ses amis afin que personne ne le manque.

Ils répondent avec de beaux détails quand elle leur fait de beaux cadeaux, oui, il y a une relation réciproque qui ne fait que grandir et s’améliorer avec les jours, car elle partage aussi toujours un peu de sa vie privée avec nous à travers ses histoires.

En fait, hier soir, il a partagé avec nous qu’il dînait dans un endroit magnifique et qu’il portait également un toast à la vie en célébrant la grande envergure que son travail avait déjà eue et tout ce que vous avez accompli ces dernières années.

Il nous a même demandé des recommandations sur les boissons à boire, car il jouait au barman en créant des boissons et en les partageant avec nous à travers des vidéos amusantes dans lesquelles nous pourrions profiter de sa personnalité et de son grand charisme.

Nous vous recommandons de rester unis pour ne pas manquer toutes les nouvelles publications de cette belle jeune femme en plus de son contenu le plus rachetable et coquette, le tout en un seul endroit, en plus de cela nous vous apportons également ses dernières informations et toutes les choses intéressantes à son sujet.