Charna Parkey, spécialiste des données de Kaskada, aime travailler dans des domaines qui peuvent “ changer radicalement le monde ”

Charna Parkey est responsable de la science des données pour la start-up de Seattle, Kaskada. (Photo gracieuseté de Charna Parkey)

En grandissant, Charna Parkey a toujours été la «technicienne» de sa maison. Au lycée, elle a commencé à obtenir des certifications en informatique et, au moment où elle est arrivée à l’université, elle a suivi autant de cours d’ingénierie que possible.

Sur recommandation d’un professeur, Parkey, qui a grandi en Floride, a décroché son premier emploi à l’âge de 19 ans, dans une petite startup de l’industrie de la défense. Le professeur avait initié Parkey au traitement du signal, dont elle réalisa rapidement que c’était l’intersection de tout ce qu’elle voulait faire.

Dix ans après avoir débuté dans la défense, Parkey a obtenu son doctorat en traitement du signal.

«J’ai déménagé à Seattle et j’ai sauté dans le monde des startups, en commençant par un poste d’ingénieur logiciel senior chez Textio», a déclaré Parkey à propos de la startup d’écriture augmentée. «Au cours des quatre années suivantes, j’ai eu la chance d’acquérir une expérience incommensurable, en commençant notre discipline d’ingénierie de la réussite client, puis la gestion de compte et l’expérience client en tant que vice-président de la réussite client.

Au cours de sa dernière année dans l’entreprise, elle a été scientifique appliquée chez Textio.

«Lorsque j’envisageais mon prochain déménagement, j’envisageais de fonder, mais j’ai rencontré la vice-présidente des produits chez Kaskada, Emily Kruger, et j’étais fascinée par le fait qu’ils voulaient un responsable de la science des données dans une équipe produit», a déclaré Parkey.

Fondé par d’anciens ingénieurs de Google, le logiciel de Kaskada est principalement destiné aux entreprises en dehors du monde de la technologie qui dépendent encore d’une forme de science des données pour leurs produits. La startup souhaite faciliter la collaboration des deux principaux rôles impliqués dans les produits d’apprentissage automatique – les data scientists et les data ingénieurs -.

«J’avais toujours été à côté du produit, donc c’était une nouvelle discipline à apprendre», a déclaré Parkey. «Finalement, j’ai trouvé quelqu’un qui construisait un produit pour les data scientists – en centrant le data scientist.

«De plus, j’aime travailler dans des domaines qui peuvent changer radicalement le monde et la façon dont nous l’interprétons», a-t-elle ajouté. «Cela pourrait être le traitement du signal, la science des données ou l’apprentissage automatique. L’un des éléments clés de ces domaines est la résolution des problèmes humains et la façon dont nous mesurons et représentons les gens. »

Quand elle ne travaille pas, Parkey se considère comme «une collectionneuse de passe-temps».

«J’aime apprendre de nouvelles choses complexes, de la façon dont les matériaux interagissent dans le travail du bois, la robotique et la construction, à l’aquarelle ou à l’utilisation de fibres pour créer des couvertures magnifiquement tissées», a-t-elle déclaré.

En savoir plus sur notre dernier Geek de la semaine, Charna Parkey:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? En tant que responsable de la science des données chez Kaskada, mon travail comporte trois volets.

Une partie consiste à définir ce que nous devrions construire en ce moment et à travailler avec nos développeurs pour concevoir des solutions avec une compréhension approfondie des besoins du data scientist lors de leur construction. La deuxième partie concerne la connexion et le renforcement de la communauté de la science des données. Je fais beaucoup de discours et d’écriture publique sur des questions clés de notre industrie. Nous devons avoir des conversations pour avoir une chance de résoudre ces problèmes. La troisième partie consiste à travailler directement avec nos clients en tant que data scientist. Lorsque nous avons quelqu’un qui utilise ou pourrait vouloir utiliser notre produit, je travaille avec lui pour comprendre les modèles ML qu’ils essaient de créer et comment les implémenter avec la plate-forme d’ingénierie de fonctionnalités de bout en bout de Kaskada.

J’ai rejoint Kaskada afin que je puisse non seulement résoudre des problèmes de science des données individuels, mais aussi les problèmes que rencontrent tous les scientifiques des données lorsqu’ils essaient de résoudre des problèmes. Comment pouvons-nous activer la science des données, pas faire en sorte que la science des données se comporte comme une discipline différente.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? La science des données est finalement un problème humain. Ce n’est pas un problème de données isolé. Lorsque nous supprimons le temps, ou comment le monde change autour de nous, ou notre analyse ou représentation des personnes, c’est là que nous faisons des erreurs.

Où trouvez-vous votre inspiration? Ma mère a grandi dans une grande famille et les finances ont toujours été une préoccupation. Elle m’a fait promettre quand j’étais jeune que je n’aurais jamais à compter sur l’argent de quelqu’un d’autre pour que je puisse faire mon choix de partenaire en fonction de qui est quelqu’un et si je voulais ou non une famille. À partir de là, j’ai continué à suivre le chemin que les gens ont dit que je ne devrais pas descendre.

J’avais des professeurs incroyables dont le soutien m’avait aidé à progresser, mais j’avais aussi des professeurs et d’autres personnes qui disaient constamment que je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire. Quand j’ai commencé à suivre des cours de certification informatique au lycée, je suis entré et le professeur a remis les livres à mon frère. Quand mon frère a dit: «Je ne prends pas le cours, elle l’est», le professeur m’a regardé et a dit: «Tu ne peux pas, tu es une fille.»

Pendant longtemps, ma motivation est venue de prouver que les gens avaient tort. Ensuite, j’ai dû sortir de l’état d’esprit de survie et trouver mon autre moteur, qui vient de vouloir vraiment avoir un impact avec le travail que je fais – donner aux individus les moyens de comprendre l’impact qu’ils ont sur les autres, pas seulement sur l’entreprise. impacter.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Je viens d’acheter une maison l’année dernière, et la première fois que j’ai introduit une cuisinière à gaz dans ma cuisine – c’était comme, qu’est-ce que j’ai fait toute ma vie sans une? Je savais que je l’aimerais, mais je ne savais pas quelle différence cela ferait.

(Photo gracieuseté de Charna Parkey)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi cela fonctionne-t-il pour vous? Avec la pandémie, je travaille principalement depuis mon studio d’art à quelques pâtés de maisons. C’est là que je garde tout ce qui n’est pas lié à la maison. Mon ordinateur est également installé là-bas, et il est généralement recouvert d’une bâche pour ne pas avoir de sciure ou quoi que ce soit dessus. C’est aussi là que je collabore avec des artistes locaux pour réinventer la façon dont ils peuvent créer de l’art avec la technologie. Nous avons fait des choses comme une installation robotique d’un pendule inversé qui vous répond – visuellement, il peut vous «voir» et si vous bougez, il bouge.

Cela fonctionne pour moi parce que je suis entouré de gens créatifs dans mon groupe d’amis qui pensent différemment – des architectes, des nounous devenus musiciens, des artistes multimédias. Quand je suis en train d’essayer de trouver quelque chose dans le monde qui pourrait nécessiter un changement, nous en parlons, le jetons dans la pièce et le réglons. Nous utilisons des notes autocollantes, dessinons sur les murs. Même maintenant, je peux y aller à pied et cela m’aide à faire la transition de la maison au travail et inversement.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer votre travail et votre vie au quotidien. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) 1. Thérapie! 2. Limites et communication. Définissez-les, appliquez-les. Quelque chose est toujours en feu, et il n’y a pas de «fait» dans ce monde. Croyez-moi, les gens seront heureux que vous ayez des limites et que vous les communiquiez, c’est tellement plus facile.

Mac, Windows ou Linux? Mac.

Super-héros ou personnage de science-fiction préféré? Le favori actuel est Grogu. J’attends avec impatience la prochaine saison de «The Mandalorian».

Transporteur, machine à remonter le temps ou cape d’invisibilité? Transporteur.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je … choisissez mon équipe de rêve, mettez-les dans une pièce et animez une session sur ce que nous devrions poursuivre. Je ne veux pas résoudre un problème individuel qui m’intéresse.

Une fois, j’ai fait la queue pour… les courses. Nous sommes dans une pandémie 🙂

Vos modèles: une personne dont le comportement dans un rôle particulier est imité par d’autres. J’entends souvent les gens utiliser le terme comme une boîte pour placer quelqu’un ou un piédestal.

J’aime penser à chaque interaction avec les gens comme des moments d’inspiration possibles. Pour moi, cela me permet d’être inspiré par quelqu’un dans un moment dans le temps sans avoir besoin de le mettre sur un piédestal dans mon esprit qui l’oblige à être un «modèle» dans toutes les parties de sa vie pendant une longue durée.

J’ai été inspiré récemment par ma mère dans la pandémie et comment elle a trouvé la beauté et la paix dans le jardinage et d’autres activités alors qu’elle ne pouvait pas être avec les autres, y compris moi-même. Les enfants, avant d’avoir restreint leur comportement par la société, sont particulièrement inspirants aujourd’hui.

Et bien sûr, les gens de ma communauté, les collègues et les dirigeants m’inspirent souvent aussi. Et des gens comme le Dr Kizzmekia Corbett, Amanda Gorman, Mae Jemison, MD et la vice-présidente Kamala Harris m’inspirent chaque jour lorsque je lis à leur sujet ou que je pense au chemin qu’ils ont parcouru.

Le plus grand jeu de l’histoire: «Invisible Sun» par Monte Cook Games.

Meilleur gadget de tous les temps: Mon iPad Pro avec crayon.

Premier ordinateur: C’était un ordinateur basé sur DOS, et j’ai joué à une sorte de jeu basé sur du texte où vous pouviez entrer dans un certain mode avec des couleurs différentes.

Téléphone actuel: iPhone 10.

Application préférée: Hue – il se connecte aux ampoules de ma maison et vous permet de définir des «scènes» comme «aurore arctique» et «coucher de soleil». Vous pouvez même télécharger des photos de vacances et cela mettra en place la même ambiance d’éclairage.

Cause préférée: Au lieu d’une cause, je soulignerai deux organisations à but non lucratif travaillant sur des causes intersectionnelles dans l’État de Washington. Les deux auxquels je pense sont TAF et Got Green.

Technology Access Foundation (TAF) est un leader à but non lucratif basé à Seattle qui redéfinit l’éducation publique de la maternelle à la 12e année dans tout l’État de Washington pour tous les étudiants et enseignants, en particulier ceux qui s’identifient comme une personne de couleur et sont issus de communautés traditionnellement mal desservies. Got Green organise pour la justice environnementale, raciale et économique en tant qu’organisation de base basée dans le sud de Seattle, dirigée par des personnes de couleur et des personnes à faible revenu. Ils cultivent des leaders communautaires multigénérationnels pour qu’ils soient des voix centrales dans le mouvement vert afin de s’assurer que les avantages du mouvement et de l’économie verte (emplois verts, alimentation saine, maisons écoénergétiques et saines, transport en commun) atteignent les communautés et les communautés à faible revenu. de couleur.

Technologie la plus importante de 2021: Les modèles d’apprentissage automatique qui ont aidé avec le vaccin COVID-19.

Technologie la plus importante de 2023: Si c’était possible, j’aimerais que ce soit quelque chose autour du changement climatique. Je pense qu’il s’agira plutôt d’une méthode de suivi de l’impact de l’IA sur les gens. À l’heure actuelle, les gens doivent attraper des entreprises – par exemple, avec des applications photo, parfois des amis sont entassés avec des photos de gorilles. Je pense que quelqu’un trouvera un moyen de surveiller ces choses par des tiers et de les exposer au grand public.

Derniers conseils pour vos collègues geeks: S’éloigner des choses qui sont devenues votre nouvelle normalité est encore plus important qu’il ne l’était avant la pandémie. Trouver des moyens créatifs de vivre des moments d’émerveillement – que ce soit dans la nature, en écoutant de la musique profonde ou en regardant quelque chose qui permet à votre cerveau de se souvenir que tout ce qui se passe en ce moment est petit par rapport à la grande image. Cela vous aidera plus à atteindre votre prochain objectif qu’autre chose.

Site Internet: CharnaParkey.com

Twitter: @Charna Parkey

LinkedIn: Charna Parkey