Marco Carrillo (0-2, 2,65) affronte Orlando Lara (2-0, 0,00) dans le deuxième de la série qui pourra être diffusé en direct sur les chaînes 595 et 1595 HD sur Sky et VeTv, le duel commence à 21h30 du centre Mexique.

