Charros sort victorieux de la main cubaine, Roel sort un excellent fielding. Cubains à LAMP

Malgré la pluie, ils ont réussi à disputer trois chutes de la Ligue de l’Arc mexicain du Pacifique qu’ils ont laissé en tête du classement au deuxième tour à Aigles de Mexicali de Gil Vélasquez.

Ces intempéries ont empêché la tenue de deux matches de la journée. Comme à l’accoutumée, l’armée cubaine était représentée puis nous avons laissé ses représentations.

Charros gagne avec un accent cubain

Les Charros de Jalisco obtenu un succès significatif contre Mayos de Navojoa par ardoise fermée de cinq annotations par quatre dans le Stade de Los Charros.

Le succès est venu pour les locaux après une série de trois touchés au plus fort de la septième manche en combinant un ticket, simple, double du Cubain Dariel alvarez avec laquelle sont venues deux annotations et une seule au centre Agustin Murillo qui mettait des chiffres définitifs au tableau.

Les personnes chargées de lancer la réunion étaient le vétéran de 31 ans Octavio Acosta par les Mays tandis que Image de balise Manuel Flores est allé à la boîte pour le Charros.

L’homme de la nuit était le joueur de troisième but de Jalisco Agustin Murillo frappant trois coups sûrs en quatre présences au bâton, dont un circuit et trois points produits.

… LA BALLE FLIESEELAAA, VUEEEEELAAAA …! 🚀🚀🚀 Les RH d’Agustín Murillo avec Félix sur les pistes qui nous rapprochent de la planche.#LAMPxSky #SkySportsMx pic.twitter.com/I3RXBYMnms – Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) 27 novembre 2021

Lors de la rencontre, Camagüey a vu l’action des Grandes Antilles Dariel alvarez en tant que troisième voltigeur des bois et droit qui a conclu sa performance avec une paire indiscutable en quatre présences au bâton et en plus d’ajouter deux points produits pour augmenter sa moyenne offensive à .396.

PUISSANCE CUBAINE ! Tablazo de deux stations Álvarez et Serna et Manny ont marqué pour 4 à 4. # LAMPxSky #SkySportsMx pic.twitter.com/7TNlsc0uZE – Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) 27 novembre 2021

De plus, le joueur de premier but est intervenu dans l’affrontement des vainqueurs. Félix Perez qui a secoué deux incontestables en trois tours avec lesquels il a élevé sa moyenne à .273.

La Granmense était également présente au stade Los Charros Roel Santos en tant que premier frappeur des Mayos dans un match où il a marqué cinq coups au bâton dans la surface du frappeur et a volé des paumes en troisième manche après une mise en jeu gracieuse derrière une ligne de son compatriote Dariel.

Avec élégance et style 😎👏 # LaMPXSKY Roel Santos nous a ravis de cette belle prise en jardin central contre Charros de Jalisco 〽️ #SKYSportsMX Suivez la rencontre sur les canaux 592-1592 de @SKYSportsMX et @Vetvmexico 📺 #LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/V8tEJ4ox2Y – Ligue ARCO du Pacifique mexicain (@Liga_Arco) 27 novembre 2021