Charte des investisseurs de Sebi – Vers la protection des investisseurs et le règlement des griefs

Par Sandeep Parekh

Au cours des derniers mois, Sebi a délibéré sur l’élaboration de deux types de chartes des investisseurs : la charte des investisseurs et la charte des investisseurs des intermédiaires enregistrés et des entités réglementées. Les deux visent à protéger les intérêts des investisseurs sur le marché des valeurs mobilières en sensibilisant davantage à leurs droits et responsabilités.

Charte de l’investisseur de Sebi

Depuis le 17 novembre 2021, Sebi a publié sa charte de l’investisseur avec une vision pour protéger les intérêts des investisseurs en leur permettant de comprendre les risques encourus et d’investir dans un marché juste, transparent et sécurisé, et d’obtenir des services de manière rapide et efficace. . Il comprend les droits et les responsabilités des investisseurs et les choses à faire et à ne pas faire en matière d’investissement sur le marché des valeurs mobilières. Sa mission, entre autres, consiste à s’assurer que les intermédiaires enregistrés par Sebi adhèrent à leurs chartes d’investissement respectives, y compris un mécanisme de règlement des plaintes.

Charte des investisseurs intermédiaires

Sebi a proposé l’élaboration de chartes des investisseurs pour les intermédiaires enregistrés par Sebi et les entités réglementées telles que les courtiers en valeurs mobilières, les bourses, les fiducies de placement immobilier, les fiducies d’investissement en infrastructures, les analystes de recherche, les fonds d’investissement alternatifs et les organismes de placement collectif, ainsi que pour des événements tels que en tant qu’offres publiques initiales (IPO), nouvelles offres publiques (FPO), placements institutionnels qualifiés (QIP) et émissions de droits. Chacune de ces chartes devra obligatoirement être publiée sur le site internet des intermédiaires et entités réglementées concernés dès notification.

Chacune de ces chartes comprend en gros des énoncés de vision et de mission, des détails sur les services fournis aux investisseurs ainsi que des détails sur les mécanismes de règlement des griefs et comment y accéder. La plupart comprennent des échéanciers relatifs à divers services fournis aux investisseurs, y compris le processus de règlement des griefs. Bien que ces délais et obligations figurent déjà dans les réglementations, directives et circulaires existantes publiées par Sebi, les chartes devraient les présenter de manière plus rationalisée et plus conviviale pour les investisseurs. Les chartes permettront aux investisseurs de mieux exercer leurs droits et assureront une meilleure conformité par les entités réglementées et les intermédiaires en raison de leur nature simple et rationalisée.

La charte de l’investisseur proposée pour les bourses contient des orientations relatives aux circonstances particulières liées aux activités de marché, telles que la défaillance des courtiers. Il prévoit des mesures que la bourse est mandatée pour effectuer au profit des investisseurs, y compris la diffusion d’informations sur la défaillance des courtiers sur le site Web de la bourse, la publication d’un avis public informant la déclaration de défaillance des courtiers et l’invitation et le dépôt de réclamations des investisseurs dans un délai et une norme spécifiés. mode opératoire pour le traitement de ces réclamations. Cette charte de l’investisseur est proposée pour contenir les détails du fonctionnement d’un mécanisme de résolution des litiges à plusieurs niveaux commençant par la résolution à l’amiable au niveau de la bourse, suivie d’un renvoi au comité de réparation des griefs des investisseurs (entités indépendantes mises en place pour la résolution des plaintes) en cas de non-résolution, suivies d’une procédure d’arbitrage et d’arbitrage d’appel en cas de besoin.

Ce qui semble remplacer les défaillances des courtiers dans le passé est en effet un bon effort, car la charte des investisseurs proposée pour les courtiers en valeurs mobilières fournit aux investisseurs les délais attendus pour toutes les activités du courtier en valeurs mobilières au service des investisseurs. Ces activités comprennent l’intégration des clients, l’exécution des commandes, l’attribution d’un code client unique, l’émission d’une copie des documents d’enregistrement, l’émission de notes de contrat et d’indications concernant les paiements de marge due, etc.

Il crée également un mécanisme de règlement des griefs à deux niveaux à la disposition des investisseurs, dans lequel l’investisseur doit d’abord contacter le courtier en valeurs mobilières à son identifiant de grief désigné, et en cas d’échec du règlement des griefs, l’investisseur peut s’adresser à la bourse en utilisant son mécanisme de règlement des griefs. Si les deux échouent, l’investisseur peut déposer une plainte sur le Sebi Complaint Redressal System (SCORES).

La charte des investisseurs est également proposée pour les introductions en bourse, les FPO, les QIP, les émissions de droits ainsi que les prises de contrôle, et prévoit la résolution des griefs des investisseurs. Il est à noter que la réclamation de l’investisseur est à déposer auprès du chef de file qui identifie l’intermédiaire concerné et s’efforce de transmettre la réclamation à l’intermédiaire concerné le jour même pour être résolue conformément à la réglementation applicable par l’intermédiaire concerné. Considérant que la charte des investisseurs pour l’émission de droits prévoit un mécanisme de règlement des griefs des investisseurs couvrant les griefs liés au retard de déblocage des fonds, à la non-attribution/attribution partielle de titres, à la non-réception de titres sur des comptes demat, etc.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une initiative positive de la part du régulateur pour faire prendre conscience des droits et obligations des investisseurs de manière systématique et donnera une impulsion à l’activisme des investisseurs. À ce stade, cependant, le rôle de SCORES dans le règlement efficace des griefs devient de la plus haute importance. Alors que SCORES a fait les frais des critiques de longue date, il semble que Sebi soit au courant des lacunes de ses mécanismes. Les chartes des investisseurs sont un pas dans la bonne direction car elles reconnaissent et accentuent le rôle joué par les mécanismes de règlement des griefs de Sebi.

Au cours des derniers mois, Sebi a pris plusieurs mesures pour renforcer le traitement des plaintes via SCORES. Il a imposé la publication mensuelle de rapports sur l’état d’avancement du règlement des plaintes des investisseurs reçus sur le portail SCORES. Sebi a également commencé à publier sur son site Web les noms des entreprises, des intermédiaires et des institutions d’infrastructure de marché (IMI) ayant une plus longue attente de griefs d’investisseurs sur une base mensuelle. En outre, un mécanisme a été mis en place par Sebi exigeant la divulgation du temps moyen pris par les intermédiaires et les entités pour le règlement des griefs des investisseurs.

Il a mis en place un mécanisme alternatif de règlement des différends pour les griefs contre les courtiers, les dépositaires participants au niveau des bourses et des dépositaires. Sebi étudie la possibilité d’établir des mécanismes alternatifs de règlement des différends similaires/appropriés pour divers services fournis par d’autres intermédiaires/entités enregistrés.

Bien que la charte des investisseurs soit la bienvenue, Sebi doit également doter les agents de négociation de la capacité d’évaluer et d’identifier les cas où les recours ne sont pas satisfaisants. En outre, les chartes des investisseurs ont manqué une occasion de délimiter efficacement les circonstances et les événements qui entraînent l’ingérence de Sebi pendant le processus de règlement des griefs et ses pouvoirs de prendre les mesures appropriées en raison d’un manque de coopération comme il se doit, afin d’éviter une erreur judiciaire.

Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que Sebi a été créé pour protéger les intérêts des investisseurs, et la protection des investisseurs est l’objectif de la réglementation des valeurs mobilières. Une réparation efficace des griefs est essentielle non seulement pour les investisseurs lésés, mais également pour contrôler la discipline du marché, éviter les escroqueries et promouvoir la confiance des investisseurs dans le marché des valeurs mobilières. Une application efficace et compétente des chartes des investisseurs et un renforcement des capacités adéquat par l’organisme de réglementation pour le règlement des griefs des investisseurs profiteraient grandement à toutes les parties prenantes.

Co-écrit avec Raghuvamsi Meka, associée principale, et Manal Shah, associée, Finsec Law Advisors

Parekh est associé directeur,

Conseillers juridiques Finsec

