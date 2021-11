CHARTS : Age of Empires IV conquiert le Top Ten de Steam

La dernière entrée de la longue franchise Age of Empires était le jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Age of Empires IV a fait ses débuts le 28 octobre et n’a pas perdu de temps pour s’emparer du Steam Top Ten. Le titre était l’article le plus vendu sur la plate-forme tandis que les précommandes pour la sortie de la stratégie sont arrivées à la deuxième place. Tout cela malgré le fait qu’Age of Empires IV est disponible dans le service d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft.

La troisième place est allée au MMO New World d’Amazon, tandis que le jeu de tir coopératif de Warner Bros, Back 4 Blood, est passé de la première à la quatrième semaine.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ont fait leurs débuts en cinquième position au milieu d’un accueil critique positif, avant les précommandes pour Football Manager 2022 de Sega. L’inscription de Devolver Digital est passée de la quatrième à la huitième semaine en semaine, avant les précommandes pour Forza Horizon 5, qui a perdu une place au n ° 9 au cours de la semaine.

Le kit Index VR de Valve complète le classement à la dixième place.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 30 octobre :

1. Age of Empires IV, Xbox Game Studios

2. Age of Empires IV – Pré-commande, Xbox Game Studios

3. Nouveau Monde, Amazon

4. Back 4 Blood, Warner Bros

5. Les Gardiens de la Galaxie de Marvel, Square Enix

6. Football Manager 2022, Sega (P)

7. MANQUANT

8. Inscrypt, Devolver Digital

9. Forza Horizon 5, Xbox Game Studios (P)

10. Kit d’indexation de soupape VR, soupape

