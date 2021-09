CHARTS: Battlefield V prend Steam No.1 près de trois ans après son lancement

Le jeu de tir de la Seconde Guerre mondiale, Battlefield V, était le titre le plus vendu sur Steam la semaine dernière près de trois ans après sa sortie en 2018.

Le jeu – du studio DICE d’EA – a pris la première place grâce à une baisse de prix de 90% sur la plate-forme, apparemment pour promouvoir la prochaine entrée de la franchise. Battlefield 2042 devrait sortir en octobre de cette année.

Le jeu de tir devance le RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous du studio russe Owlcat Games, qui a fait ses débuts le 2 septembre. Le titre a été financé par le crowdfunding via Kickstarter début 2020, rapportant plus de 2 millions de dollars – bien au-dessus de son objectif de 300 000 $. Cela a suivi le développeur indépendant à la fin de 2019.

Le titre Battle royale Naraka: Bladepoint de NetEase occupe la troisième place, tandis que le best-seller de la semaine dernière – des précommandes pour l’édition Deluxe de la prochaine extension de Destiny 2 The Witch Queen, ainsi qu’un pack célébrant les 30 ans d’histoire du développeur Bungie – chute à la cinquième place.

Le casque Index VR de Valve monte d’une position semaine après semaine au n ° 6, tandis que Aliens: Fireteam Elite de Cold Iron Studios chute de cinq places de la deuxième à la septième. Les précommandes du nouveau RPG Tales of Arise de l’éditeur japonais Bandai Namco se sont classées au 8e rang.

No Man’s Sky revient dans le Top Ten grâce à sa nouvelle mise à jour Frontiers, qui apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités aux aventures spatiales extrêmement ambitieuses de Hello Games. Le titre a été initialement publié en 2016 et a été considéré comme ne répondant pas aux attentes énormes; depuis son lancement, Hello a ajouté une myriade de nouveaux ajouts qui ont vraiment changé la perception du jeu par les consommateurs.

Le titre coopératif à quatre joueurs Phasmophobia fait également un retour dans le Top Ten grâce à sa nouvelle mise à jour Exposition.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 4 septembre :

1. Battlefield V, EA

2. Pathfinder: Wrath of the Righteous, Owlcat Games

3. Naraka : Bladepoint, NetEase

4. MANQUANT

5. Destiny 2 : The Witch Queen Deluxe + Bungie 30e anniversaire Bungie, Bungie

6. Kit VR d’index de soupape, soupape

7. Aliens : Fireteam Elite, Cold Iron Studios

8. Contes de se lever, Bandai Namco (P)

9. No Man’s Sky, Hello Games

10. Phasmophobie, jeux cinétiques

