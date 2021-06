CHARTS: Beat-em-up Guilty Gear Strive No.1 sur Steam

La dernière entrée de la série Guilty Gear d’Arc System Works a pris la première place sur Steam.

Le jeu de combat a fait ses débuts le 11 juin, passant directement à la première place de la semaine. C’est malgré les avertissements d’Arc disant que les consommateurs ne devraient pas essayer de jouer à Strive en 4K car il ne prend pas en charge cette résolution.

It Takes Two, le jeu coopératif indépendant d’EA, revient dans le Top Ten en raison d’une réduction de prix de 25 %. Depuis son lancement en mars, le jeu s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires.

Les précommandes pour le titre d’EA Battlefield 2042 ont été le quatrième article le plus vendu de la semaine après la révélation du jeu la semaine dernière. DICE a troqué un cadre historique contre un cadre plus futuriste avec cette entrée dans la franchise, mais il y a toujours beaucoup d’enthousiasme pour le jeu de tir de la Seconde Guerre mondiale, Battlefield V, qui occupe la huitième place grâce à une réduction de prix de 67%.

Le casque Index VR de Valve est arrivé au n ° 5, tandis que Going Medieval de The Irregular Corporation est passé du n ° 1 au sixième au cours de la semaine. Le niveau Prime Status pour Counter-Strike: Global Offensive est arrivé n°7. Cela fait suite au développeur Valve qui a apporté des modifications à ce qui est disponible pour les utilisateurs gratuits dans le jeu de tir en ligne, à savoir qu’ils ne peuvent plus recevoir de bonus comme XP ou les rangs.

Pour compléter le Top Ten, Grand Theft Auto V est un visage familier au n ° 9 tandis que le Season Pass pour Ark: Genesis prend la dixième place.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 12 juin :

1. Coupable Gear Strive, Arc System Works

2. Il en faut deux, EA,

3. MANQUANT

4. Champ de bataille 2042, EA (P)

5. Indice de soupape VR, soupape

6. Devenir médiéval, la société irrégulière

7. Counter-Strike : mise à niveau du statut Global Offensive Prime, Valve

8. Champ de bataille V, EA

9. Grand Theft Auto V, Rockstar

10. Ark: Genesis Season Pass, Studio Wildcard

