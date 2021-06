CHARTS: Biomutant de THQ Nordic fait ses débuts au n ° 1 sur Steam

Le RPG d’action très attendu Biomutant est maintenant dans la nature et était en tête des charts sur Steam lors de sa première semaine.

Les précommandes pour le titre ont été l’article le plus vendu de la semaine, tandis que les ventes régulières du jeu d’Expérience 101 ont pris la deuxième place. Biomutant a été lancé le 25 mai pour PC, PS4 et Xbox One, mais il a été publié dans une mer de controverse en raison de l’éditeur THQ Nordic qui a jeté de l’ombre sur les critiques sur Twitter.

Sea of ​​Thieves de Rare est arrivé à la troisième place, tandis que Mass Effect Legendary Edition passe de la deuxième à la quatrième semaine en semaine. Days Gone, autrefois exclusif à PlayStation 4, se classait n ° 5 après avoir été l’article le plus vendu sur Steam la semaine dernière. Il précède le propre casque Index VR de Valve, tandis que Grand Theft Auto V revient dans le Top Ten à la septième place, probablement en raison de l’excitation entourant le jeu à venir sur PS5 et Xbox Series X / S.

Ark: Survival Evolved de Studio Wildcard fait un retour dans le Top Ten de Steam en n ° 8 grâce à une réduction de prix de 80%. L’édition 2015 du jeu de l’année de The Witcher 3: Wild Hunt est arrivée à la neuvième place, devant Rust de Facepunch.

Voici le Top Ten de Steam pour la semaine se terminant le 29 mai:

1. Biomutant (P), THQ Nordic

2. Biomutant, THQ Nordic

3. Sea of ​​Thieves, Xbox Game Studios

4. Édition légendaire Mass Effect, EA

5. Days Gone, Sony

6. Kit d’index de valve VR, valve

7. Grand Theft Auto V, Rockstar

8. Ark: Survival Evolved, Studio Wildcard

9. The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année, CD Projekt

10. Rouille, Facepunch

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72218/charts-thq-nordics-biomutant-debuts-at-no1-on-steam/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));