Charts britanniques : Cruis’n Blast vient de se faufiler dans le top 40, WarioWare reste dans le top 10

Les données des graphiques physiques britanniques sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 18 septembre, révélant que quatre titres Nintendo se sont classés dans le top dix cette semaine.

Le numéro un de la semaine dernière WarioWare : Get It Together ! a réussi à se maintenir dans le top dix, tombant à la huitième place au cours de sa deuxième semaine de vente, tandis que les stars à feuilles persistantes Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft et Animal Crossing: New Horizons continuent de briller.

Plus bas dans l’ordre hiérarchique, Cruis’n Blast, une exclusivité Switch, a réussi à se faufiler dans le top 40 en se classant à la 37e place. Le jeu semble avoir attiré une base de fans modeste mais passionnée au cours de ses premiers jours de vente, l’idée commune étant que Nintendo aurait pu – et peut-être dû – faire plus d’efforts pour commercialiser ce qui est un coureur extrêmement divertissant.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

