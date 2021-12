Charts britanniques : les exclusivités Switch dominent, mais FIFA 22 reprend la première place

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 4 décembre, révélant que les exclusivités Nintendo Switch ont pris six des dix premières places cette semaine.

Mario Kart 8 Deluxe est tombé à la deuxième place après sa première place la semaine dernière, avec FIFA 22 revenant au sommet du classement, mais ce fut néanmoins une semaine plutôt impressionnante pour la plate-forme de Nintendo.

Les deux nouveaux titres Pokémon, Brilliant Diamond et Shining Pearl, ont réussi à remonter un peu dans le classement cette semaine, tout comme Animal Crossing: New Horizons, et la version multiplateforme Just Dance 2022 s’est également mieux vendue sur Switch.

La nouvelle version de Switch Big Brain Academy: Brain vs. Brain est également entrée dans les charts lors de sa première semaine, mais n’a atteint que la 36e position.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

