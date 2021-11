Charts britanniques : les superstars de Mario Party arrivent en troisième position alors que Metroid Dread sort du top dix

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 30 octobre, révélant que Mario Party Superstars a fait ses débuts à la troisième place.

L’exclusivité Switch a perdu contre FIFA 22 (qui profite d’une autre semaine au numéro un) et Marvel’s Guardians of the Galaxy qui a été lancé physiquement sur les consoles PS5, PS4 et Xbox Series. Il a réussi à repousser l’autre nouveau venu populaire de cette semaine République des Cavaliers, cependant, qui a atterri à la huitième place.

Ailleurs, Metroid Dread sort pour la première fois du top 10 et se retrouve désormais à la 15e place. Cinq exclusivités Switch se trouvent cependant dans le top dix, marquant une autre semaine décente pour Nintendo.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats tous formats de cette semaine :

[Compiled by GFK]

< Les graphiques de la semaine dernière

Avez-vous acheté l’un de ces jeux en tête des charts cette semaine ? Faites-nous savoir ci-dessous.