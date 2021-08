Charts britanniques : Zelda : Skyward Sword HD reste deuxième, NEO : TWEWY fait ses débuts en dixième

in

NEO : The World Ends With You se vend mieux sur Switch.

Les données du graphique physique britannique sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 31 juillet, révélant que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est toujours le titre le plus vendu de Nintendo dans le pays.

Le jeu a réussi à rester à la deuxième place pour une deuxième semaine consécutive, avec F1 2021 conservant également sa première place. Skyward Sword dirige un petit train d’exclusivités Switch cette semaine, suivi de près par Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons.

