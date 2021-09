CHARTS: Deathloop se fraye un chemin vers la place Steam n ° 1

La dernière version de Bethesda, Deathloop, était le jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le jeu de tir en boucle temporelle d’Arkane Lyon a fait ses débuts le 14 septembre et a été un solide vendeur grâce à des critiques prometteuses et étant l’un des premiers titres de console “nouvelle génération” à être lancé sur PC. Deathloop s’est bien vendu malgré de nombreux rapports de bugs de performances dans la simulation immersive.

La version en précommande du jeu était le troisième jeu le plus vendu de la semaine. Deathloop devait initialement être lancé en mai, mais a été repoussé jusqu’en septembre.

Plutôt hilarant, bien que Microsoft ait acheté ZeniMax Media, parent de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars, Deathloop n’est actuellement pas disponible sur les consoles Xbox en raison d’une exclusivité de console précédemment convenue pour la PlayStation 5 de Sony.

Le best-seller de la semaine dernière – Tales of Arise de Bandai Namco – perd une place semaine après semaine, tandis que Naraka: Bladepoint de NetEase se maintient à la quatrième place. Red Dead Redemption 2 était le cinquième jeu le plus vendu de la semaine, gagnant cinq places d’une semaine sur l’autre grâce à une baisse de prix de 33%.

Le titre de compagnon Take-Two NBA 2K22 a grimpé d’une place au n ° 6 tandis que, euh, le simulateur de construction de villes de castor Timberborn de Mechanistry est arrivé à la septième place après son lancement le 15 septembre dans Early Access.

Le kit Index VR de Valve se classe au 8e rang, tandis que les précommandes pour le nouveau monde en développement et très retardé d’Amazon sont revenues dans le Top Ten à la neuvième place avant le lancement du MMO le 28 septembre.

Enfin, Valheim fait un retour dans le Top Ten après la sortie de l’extension Hearth and Home le 16 septembre.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 18 septembre :

1. Boucle de la mort, Bethesda

2. Contes de se lever, Bandai Namco

3. Deathloop – Pré-commande, Bethesda

4. Naraka : Bladepoint, NetEase

5. Red Dead Redemption 2, Rockstar

6. NBA 2K22, Jeux 2K

7. Timberborn, Mécanique

8. Kit VR d’index de soupape, soupape

9. Nouveau monde, Amazon Game Studios (P)

10. Valheim, édition des taches de café

