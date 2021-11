CHARTS: Farming Simulator 22 fait ses débuts au n ° 1 sur Steam

La dernière entrée de la franchise Farming Simulator était le jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Farming Simulator 22 est passé au premier rang après son lancement le 22 novembre et a enregistré un record de 96 402 joueurs simultanés plus tôt dans la semaine, selon SteamCharts.

Le titre de Giants Software précède Battlefield 2042, qui est sorti le 19 novembre au milieu d’une multitude de problèmes techniques. En parlant de Cyberpunk 2077 de CD Projekt fait un retour au Steam Top Ten à la troisième place grâce à une baisse de prix de 50% dans le cadre de la vente d’automne de la plate-forme.

Le titre du monde ouvert, Red Dead Redemption 2, fait également un retour dans les charts également grâce à une baisse de prix de 50%, tandis que le kit Index VR de Valve figure au n°4. Forza Horizon 5 s’est classé sixième, devant l’édition complète de l’ancien Horizon Zero Dawn exclusif à la PS4 au n°7. FIFA 22 prend la neuvième place, tandis que Myth of Empires complète le classement à la dixième place.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 27 novembre :

1. Farming Simulator 22, logiciel Giants

2. Champ de bataille 2042, EA

3. Cyberpunk 2077, Projet CD

4. Red Dead Redemption 2, Rockstar

5. Valve Index VR Kit, Valve

6. Forza Horizon 5, Xbox Game Studios

7. Horizon Zero Dawn – Édition complète, Sony

8. MANQUANT

9. FIFA 22, EA

10. Mythe des empires, anti-retard

