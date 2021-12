CHARTS: Icarus du créateur de DayZ fait ses débuts au n ° 1 sur Steam

Le dernier titre du fabricant de DayZ, Dean Hall, RocketWerkz était le titre le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le titre de survie PvE Icarus est sorti le 3 décembre et a directement atteint la première place sur la plate-forme au milieu d’une multitude de battage publicitaire. Cela survient près de huit ans après la sortie de DayZ, qui s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaires à ce jour.

Le casque Index VR de Valve était le deuxième plus vendu de la semaine, tandis que Farming Simulator 22 perd deux places au troisième rang semaine après semaine. Le titre de Giants Software a déplacé plus de 1,5 million d’unités au cours de ses sept premiers jours dans la nature.

Cyberpunk 2077 de CD Projekt et Red Dead Redemption 2 de Rockstar ont perdu une position respectivement en quatrième et cinquième position, tandis que Battlefield 2042 est passé de la deuxième à la sixième place. Le titre a suscité de nombreuses critiques pour ses performances techniques, le vice-président et directeur général du développeur DICE, Oskar Gabrielson, quittant le studio la semaine dernière.

Les précommandes pour l’édition de luxe de l’extension Destiny 2 The Witch Queen and the Bungie 30th Anniversary Bundle sont revenues dans le Top Ten avant sa sortie en février en septième, tandis que les précommandes pour Halo Infinite – la dernière entrée de la franchise créée par Bungie et actuellement mené par 343 Industries – étaient le huitième plus haut vendeur de la semaine. Forza Horizon 5, autre titre de Xbox Game Studios, est classé cinquième.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 4 décembre :

1. Icare, RocketWerkz

2. Valve Index VR Kit, Valve

3. Farming Simulator 22, logiciel Giants

4. Cyberpunk 2077, Projet CD

5. Red Dead Redemption 2, Rockstar

6. Champ de bataille 2042, EA

7. Destin 2 : The Witch Queen Deluxe + Bungie 30e anniversaire Bungie, Bungie

8. Halo Infinite (Campagne), Xbox Game Studios (P)

9. Forza Horizon 5, Xbox Game Studios

10. MANQUANT

