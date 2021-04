CHARTS: It Takes Two remporte son premier Steam No.1

Le dernier titre indépendant en coopération de Hazelight, It Takes Two, était le jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le projet publié par EA Originals a fait ses débuts sur la plateforme le 25 mars; lors de sa première semaine de vente, le jeu est arrivé septième, avant de passer deuxième la semaine suivante. Le nouveau tireur IP Outriders de Square Enix et People Can Fly était auparavant n ° 1, mais est tombé au cinquième rang cette semaine.

La deuxième place revient au tout nouveau DLC Nemesis pour le grand jeu de stratégie de science-fiction de Paradox, Stellaris, tandis que le casque Index VR toujours présent de Valve était le troisième article le plus vendu de la semaine.

Sea of ​​Thieves a conservé la quatrième place grâce à l’événement de vente Xbox Game Studios qui s’est déroulé du 8 au 12 avril. Les combats de pirates de Rare ont été réduits de 50% pendant cette période. Il a été récemment annoncé que Sea of ​​Thieves avait attiré 20 millions de joueurs au cours des trois premières années après ses débuts en mars 2019.

Forza Horizon 4, autre titre Xbox Game Studios, est arrivé à la neuvième place après avoir également été impliqué dans la vente susmentionnée. C’est une baisse par rapport au n ° 3 de la semaine dernière.

Pendant ce temps, Valheim monte de deux places au n ° 7, tandis que le DLC Iceborne pour Monster Hunter World revient dans le Top Ten de Steam grâce à la vente du week-end de l’éditeur de Capcom. Le jeu est à 38% de réduction en ce moment.

Endnight’s The Forest prend la huitième place grâce à une réduction de prix de 60% dans une vente, tandis que Satisfactory de Coffee Stain Publishing complète le Top Ten à la 10e place.

Voici le Top Ten de Steam pour la semaine se terminant le 17 avril:

1. Il en faut deux, EA Originals

2. Stellaris: Nemesis, Paradox

3. Kit d’index de valve VR, valve

4. Sea of ​​Thieves, Xbox Game Studios

5. Outriders, Square Enix

6. Valheim, Coffee Stain Publishing

7. Monster Hunter World: Iceborne, Capcom

8. La forêt, Endnight Games

9. Forza Horizon 4, Xbox Game Studios

10. Satisfaisant, publication sur les taches de café

