Charts japonais: les superstars de Mario Party arrivent en tête d’une semaine chargée pour les nouvelles versions

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 31 octobre, révélant que Mario Party Superstars est directement arrivé au numéro un.

Le jeu s’est vendu à environ 163 256 exemplaires physiques au cours de sa semaine d’ouverture au Japon, réussissant à repousser plusieurs nouveaux arrivants sortis cette semaine. Parmi les autres nouveaux titres figurait Super Robot Wars 30, qui s’est mieux vendu sur Switch que sur PS4, et Fatal Frame: Maiden of Black Water, qui a fait le contraire.

Les favoris habituels des fans de Nintendo complètent le top dix, Switch prenant sept des dix premières places.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Superstars de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 163 256 (Nouveau)

[NSW] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 28/10/21) – 70 849 (Nouveau)

[PS4] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 28/10/21) – 60 386 (Nouveau)

[PS4] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 28/10/21) – 22 196 (Nouveau)

[NSW] Mémorial Tokimeki : Côté Fille 4ème Coeur (Konami, 28/10/21) – 21 675 (Nouveau)

[NSW] Fatal Frame : Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 28/10/21) – 20 586 (Nouveau)

[PS4] Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami (Aniplex, 14/10/21) – 9 351 (120 196)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9 225 (4 478 941)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 8 829 (4 112 648)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 8 715 (2 251 834)

Dans les graphiques du matériel, le Switch OLED est maintenant tombé en dessous du modèle d’origine dans l’ordre hiérarchique après une bonne semaine la semaine dernière, la famille Switch générant environ 75 000 ventes au total. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 33 848 (17 301 52) Switch Modèle OLED – 30 805 (262 877) PlayStation 5 – 20 105 (971 140) Switch Lite – 10 150 (4 116 810) PlayStation 5 Digital Edition – 3 911 (186 768) PlayStation 4 – 1 975 (7 816 517) Xbox Series S – 1 511 (47 186) Xbox Series X – 1 351 (66 343) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 366 (1 176 138)

