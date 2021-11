Charts japonais : Shin Megami Tensei V passe directement au numéro un

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 14 novembre, révélant que Shin Megami Tensei V est directement devenu numéro un au lancement.

Le jeu s’est vendu à 143 247 exemplaires physiques lors de son week-end d’ouverture, gardant Mario Party Superstars à la deuxième place et repoussant Dragon Quest X : Tensei no Eiyuu-tachi en ligne qui a été lancé pour Switch et PS4.

Les jeux Switch représentent huit des dix premiers cette semaine, avec de nombreux titres à feuilles persistantes de la console complétant la liste.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Shin Megami Tensei V (Atlus, 11/11/21) – 143 247 (Nouveau)

[NSW] Superstars de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 45 045 (289 700)

[NSW] Dragon Quest X : Tensei no Eiyuu-tachi en ligne (Square Enix, 11/11/21) – 22 702 (Nouveau)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 12 921 (2 909 153)

[PS4] Dragon Quest X : Tensei no Eiyuu-tachi Online (Square Enix, 11/11/21) – 11 791 (Nouveau)

[PS4] Call of Duty : l’Avant-garde (SIE, 05/11/21) – 11 719 (40 040)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 9 286 (6 934 540)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 8 886 (4 132 260)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 8 798 (2 269 592)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8 608 (4 498 118)

Switch a une fois de plus dominé les classements matériels cette semaine, conservant ces première, deuxième et troisième places. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 46 547 (17 393 948) Switch Modèle OLED – 23 708 (308 205) Switch Lite – 17 012 (4 156 839) PlayStation 5 – 4 606 (984 266) Xbox Series S – 2 243 (50 999) PlayStation 4 – 1 399 (7 ​​818 625) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 417 (1 176 988) Xbox Series X – 350 (67 716) PlayStation 5 Édition numérique – 304 (188 672)

