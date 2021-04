CHARTS: Le remake de Nier Replicant fait ses débuts au spot Steam n ° 1

Le remake de Square Enix de Nier en 2010 a atteint le sommet des charts sur Steam.

Nier Replicant ver.1.22474487139 a été lancé le 23 avril et est une version retouchée du jeu original. Nul doute que ces fortes ventes ont été aidées par la sortie à succès de Nier Automata en 2017, qui s’est vendue à plus de 5,5 millions d’exemplaires à ce jour.

La deuxième place revient à It Takes Two d’EA Originals, qui était n ° 1 la semaine dernière, tandis que le casque Valve Index VR reste le troisième jeu le plus vendu de la semaine.

Titanfall 2 se classe au n ° 5 grâce à une réduction de prix de 75% dans la vente de l’éditeur EA, ce qui explique également pourquoi Battlefield V apparaît à la sixième place à la suite d’une réduction de 67% du prix.

Endnight’s The Forest monte d’une place semaine après semaine au n ° 7, tandis que Valheim passe de la sixième à la huitième. The Operation: Broken Fang DLC ​​pour Counter-Strike: Global Offensive de Valve revient dans le Top Ten à la neuvième place, tandis que le nouveau tireur IP Outriders tombe de cinq places semaine après semaine au n ° 10.

Voici le Top Ten de Steam pour la semaine se terminant le 24 avril:

1. NieR Replicant ver.1.22474487139, Square Enix

2. Il en faut deux, EA

3. Kit d’index de valve VR, valve

4. MANQUANT

5. Titanfall 2, EA

6. Battlefield V, EA

7. La forêt, Endnight Games

8. Valheim, Coffee Stain Publishing

9. Counter-Strike: Global Offensive – Operation Broken Fang, Valve

10. Outriders, Square Enix

