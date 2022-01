CHARTS: Le tireur de police Ready or Not est le premier n ° 1 de Steam en 2022

Le premier n°1 de 2022 sur Steam est le jeu de tir à la première personne SWAT Ready or Not.

Le titre de Void Interactive a été lancé en accès anticipé le 17 décembre et est le jeu le plus vendu sur Steam depuis deux semaines maintenant, après avoir détrôné la campagne de Halo Infinite. La deuxième place revient au jeu coopératif It Takes Two a pris la deuxième place la semaine dernière en grande partie en raison d’une baisse de prix de 50% sur la plate-forme.

À la troisième place se trouve la dernière entrée de la franchise d’horreur Five Nights at Freddy – Security Breach – qui a également été lancée le 17 décembre. Le titre a débuté à la deuxième place la semaine dernière.

Le casque Index VR de Valve était quatrième la semaine dernière, devant le titre Steam Early Access de longue date et extrêmement ambitieux Project Zomboid qui a fait ses débuts sur le service en octobre 2013. Le jeu est actuellement à 33% de réduction sur Steam.

Sea of ​​​​Thieves et Forza Horizon 5 de Xbox Game Studios ont pris respectivement les sixième et huitième places, tandis que Red Dead Redemption 2 de Rockstar est arrivé au n ° 7 la semaine dernière avec une baisse de prix de 50%.

Cyberpunk 2077 se classe à la neuvième place – également avec une réduction de prix de 50% – tandis que Rust de Facepunch complète le Top Ten.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 2 janvier :

1. Prêt ou pas, Void Interactive

2. Il en faut deux, EA

3. Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité, ScottGames

4. Kit Valve Index VR, Valve

5. Projet Zomboid, la pierre indépendante

6. Mer des voleurs, Xbox Game Studios

7. Red Dead Redemption 2, Rockstar

8. Forza Horizon 5, Xbox Game Studios

9. Cyberpunk 2077, Projet CD

10. Rouille, coup de poing

