CHARTS: Le titre en accès anticipé Going Medieval fait ses débuts au n ° 1 sur Steam

Le nouveau titre de construction de colonies Going Medieval était le titre le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le jeu, réalisé par le développeur Foxy Voxel et publié par The Irregular Corporation de Tonic Games Group, est sorti en accès anticipé le 1er juin et bénéficie déjà de critiques « très positives » sur la plate-forme.

Il a devancé le Season Pass pour Ark Genesis de Studio Wildcard grâce à une baisse de prix de 15% et au lancement du contenu de la deuxième partie de Genesis. C’est probablement pourquoi Ark: Survival Evolved est arrivé à la cinquième place cette semaine, contre le n ° 8 de la semaine dernière.

Sea of ​​​​Thieves de Rare maintient son emprise sur la troisième place pour la semaine, tandis que le nouveau jeu de tir Warhammer Necromunda: Hired Gun fait ses débuts dans le Steam Top Ten au n ° 4. Ce titre a été publié par Focus Home Interactive et a été réalisé par Streum On Studio, le développeur qu’il a récemment acheté. Il est également sorti lors d’une énorme vente Warhammer sur Steam.

Le casque Index VR de Valve occupe la sixième place, comme la semaine dernière, tandis que Grand Theft Auto V se maintient également à la 7e place. Mass Effect: Legendary Edition passe de la quatrième à la huitième semaine par semaine.

Un autre titre d’EA, Battlefield V, fait un retour dans le Top Ten à la neuvième place en raison d’une baisse de prix de 67% avant la prochaine entrée de la franchise révélée la semaine prochaine.

Enfin, No Man’s Sky de Hello Games est arrivé au n ° 10 grâce à la mise à jour Prisms, qui a amélioré les visuels du titre d’exploration de science-fiction.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 5 juin :

1. Devenir médiéval, la société irrégulière

2. Ark Genesis Season Pass, Studio Wildcard

3. Mer des voleurs, Xbox Game Studios

4. Necromunda : Pistolet à louer, Focus Home Interactive

5. Ark: Survival Evolved, Studio Wildcard

6. Indice de soupape VR, soupape

7. Grand Theft Auto V, Rockstar

8. Édition légendaire de Mass Effect, EA

9. Champ de bataille V, EA

10. No Man’s Sky, Hello Games

