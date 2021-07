CHARTS: les précommandes d’Amazon New World se hissent au sommet des charts Steam

Le nouveau monde d’Amazon Games a pris la première et la deuxième place dans les charts Steam cette semaine.

Les précommandes pour le prochain MMO étaient les articles les plus vendus sur la plate-forme, l’édition régulière prenant la première place et la version Deluxe arrivant au n ° 2. New World n’est pas disponible avant le 31 août, mais une version bêta fermée du titre a été mise en ligne le 20 juillet, à laquelle les joueurs peuvent accéder en pré-commandant le titre.

Le jeu devait initialement être lancé en mai 2020, mais a été repoussé jusqu’au printemps de cette année avant d’être retardé jusqu’en août. Il existe également des rapports selon lesquels New World est en train de briquer les cartes graphiques RTX 3090 et 3080Ti de Nvidia.

La troisième place est revenue au DLC Ideology pour RimWorld de Ludeon Studios, qui a été lancé le 20 juillet, tandis que le F1 2021 d’EA passe de la deuxième à la quatrième semaine par semaine.

Le kit Index VR de Valve a gagné une place au n ° 5, devançant Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption de Rockstar, qui ont pris les sixième et septième places cette semaine. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin passe de n°1 à n°7 semaine après semaine ; depuis son lancement, l’éditeur Capcom a déclaré que plus d’un million d’exemplaires de la nouvelle entrée de la franchise ont été expédiés sur PC et Switch.

Le dernier titre de Devolver Digital – Death’s Door – fait ses débuts au n°9 tandis que l’ancienne exclusivité PlayStation Days Gone fait un retour dans les charts Steam au n°10.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 24 juillet :

1. Nouveau monde, Amazon Games (P)

2. New World Deluxe, Amazon Games (P)

3. RimWorld : Idéologie, Ludeon Studios

4. F1 2021, EA

5. Kit VR d’index de soupape, soupape

6. Grand Theft Auto V, Rockstar

7. Red Dead Redemption 2, Rockstar

8. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom

9. La porte de la mort, Devolver Digital

10. Jours passés, Sony Interactive Entertainment

