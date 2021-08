CHARTS: Les précommandes du nouveau DLC Destiny 2 The Witch Queen revendiquent Steam No.1 s

Les précommandes pour la prochaine extension de Destiny 2, The Witch Queen, ont été l’article le plus vendu sur Steam pour la semaine se terminant le 28 août.

L’édition Deluxe du nouveau DLC – aux côtés d’un pack pour célébrer le 30e anniversaire de Bungie – a pris la première place et fait suite à l’extension annoncée lors d’un événement en direct la semaine dernière.

La reine des sorcières devrait être lancée en février 2022. La nouvelle de ce contenu à venir a également ramené l’édition légendaire de Destiny 2 – qui comprend les extensions Forsaken, Shadowkeep et Beyond Light – au Steam Top Ten à la dixième place.

Aliens: Fireteam Elite de Cold Iron Studios fait ses débuts à la deuxième place, tandis que le titre de bataille royale Naraka: Bladepoint chute d’une place de plus cette semaine à la troisième.

Psychonauts 2 de Double Fine a également été lancé la semaine dernière et a commencé sa vie au n ° 4. C’est le premier titre que le développeur a publié depuis qu’il a été acquis par Microsoft – et fait donc partie de sa liste Xbox Game Studios – en 2019.

L’humanité de Sega passe du n°1 au cinquième d’une semaine à l’autre, tandis que Battlefield V d’EA revient dans les charts au n°6 grâce à une baisse de prix massive de 90 %. Cela précède le lancement par la société de la dernière entrée de la franchise de tir militaire de longue date, Battlefield 2042, qui devrait être lancée en octobre.

Le casque Index VR de Valve tombe de trois places au n ° 7 tandis que Cyberpunk 2077 de CD Projekt a piraté son chemin dans le Top Ten avec une remise de 33%. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition du même studio a également fait un retour dans les charts avec une baisse de prix importante de 80%.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 28 août :

1. Destiny 2 : The Witch Queen Deluxe + Bungie 30e anniversaire Bungie, Bungie

2. Extraterrestres : Fireteam Elite, Cold Iron Studios

3. Naraka : Bladepoint, NetEase

4. Psychonautes 2, Xbox Game Studios

5. L’humanité, Sega

6. Champ de bataille V, EA

7. Kit d’index de soupape VR, soupape

8. Cyberpunk 2077, Projet CD

9. The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année, CD Projekt

10. Destiny 2 : édition légendaire, Bungie

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72432/charts-pre-orders-for-new-destiny-2-dlc-the-witch-queen-claim-steam-no1-spot/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));