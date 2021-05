CHARTS: Mass Effect Legendary Edition fait ses débuts au spot Steam n ° 1

Le remaster moderne de la légendaire trilogie Mass Effect de BioWare était le jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Legendary Edition a fait ses débuts au n ° 1 après les précommandes pour le titre étant le neuvième plus vendu la semaine dernière. Le studio travaille actuellement sur une nouvelle entrée dans la franchise, avec un certain nombre de vétérans de BioWare rejoignant l’équipe de développement pour ce projet.

Resident Evil Village passe de la première à la deuxième place semaine après semaine, tandis que le bundle avec Resident Evil 7 de 2017 grimpe de trois places du n ° 6 à la troisième. L’éditeur Capcom a révélé qu’il avait expédié trois millions d’exemplaires de Village au cours de ses quatre premiers jours; le titre a attiré 106,6k utilisateurs simultanés sur Steam lors de sa première semaine de vente – un record pour la franchise.

Le casque Valve Index VR était le quatrième plus vendu de la semaine, devant Subnautica: Below Zero. Ce jeu a été lancé sous la forme 1.0 le 14 mai après son lancement en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store en janvier 2019.

Le jeu précédent de Unknown Worlds, Subnautica, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.

Le titre coopératif It Takes Two passe de la quatrième à la sixième place, tandis que Hood: Outlaws & Legends de Focus Home fait ses débuts à la septième place après les précommandes du jeu, deuxième plus vendu la semaine dernière.

Doom Eternal fait un retour dans le Top Ten du n ° 8 grâce à une réduction de 67% du prix, tandis que les précommandes pour l’extension MMO Final Fantasy XIV Endwalker sont arrivées neuvième avant son lancement prochain en novembre 2021.

Les précommandes de Biomutant de THQ Nordic, dont le lancement est prévu pour le 25 mai, viennent compléter le Top Ten.

1. Édition légendaire Mass Effect, EA

2. Resident Evil Village, Capcom

3. Resident Evil Village et Resident Evil 7 Bundle, Capcom

4. Indice de valve VR, valve

5. Subnautica: sous zéro, mondes inconnus

6. Il en faut deux, EA

7. Hood: Outlaws & Legends, Focus Home Interactive

8. Doom Eternal, Bethesda

9. Final Fantasy XIV: Endwalker, Square Enix (P)

10. Biomutant, THQ Nordic, (P)

